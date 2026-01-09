Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia "siniestra y dolorosa"

Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

Una bodega comenzó a en la colonia Granjas de Independencia, lo que ya movilizó a los servicios de emergencia.

Elementos de ya trabajan en el sitio para combatir la conflagración, misma que ya generó una gran columna de humo que es vista desde distintos puntos de Ecatepec.

La bodega se encuentra en la calle Abundio R. Gómez, esquina con Tierra de Granjas Independencia, donde se implementa un dispositivo de seguridad para evitar que la población pase.

Los vulcanos siguen en las labores para apagar el fuego iniciado poco antes de las 4:00 de la tarde, en una bodega localizada cerca de la Avenida Central.

Hasta el momento no hay reporte de lesionados o víctimas mortales por la emergencia.

