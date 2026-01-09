Una bodega comenzó a incendiarse en la colonia Granjas de Independencia, lo que ya movilizó a los servicios de emergencia.

Elementos de protección civil y bomberos ya trabajan en el sitio para combatir la conflagración, misma que ya generó una gran columna de humo que es vista desde distintos puntos de Ecatepec.

La bodega se encuentra en la calle Abundio R. Gómez, esquina con Tierra de Granjas Independencia, donde se implementa un dispositivo de seguridad para evitar que la población pase.

🔥 Vecinos de la colonia Granjas de Independencia apoyan a bomberos con mangueras conectadas a pipas para apagar un incendio registrado en una bodega de Ecatepec



Los vulcanos siguen en las labores para apagar el fuego iniciado poco antes de las 4:00 de la tarde, en una bodega localizada cerca de la Avenida Central.

Hasta el momento no hay reporte de lesionados o víctimas mortales por la emergencia.

