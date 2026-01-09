Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que mantiene la fase 1 de contingencia por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Cumple ya 24 horas de activarse y es la primera que se presenta de este tipo en lo que va de 2026.

En un comunicado de prensa expuso que datos meteorológicos muestran que continúa la influencia del sistema de alta presión que afecta desde hace dos días la porción centro del territorio nacional, provocando sobre el Valle de México estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y viento débil, además de intensa radiación solar, lo que favorece la formación del ozono y su acumulación.

Remarcó que hasta el momento la calidad del aire por ozono se presenta en condición de MALA.

La fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México se activó ayer a las 16:00 horas, tras registrarse una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA) en dicha alcaldía.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis señaló que junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informarán en un boletín que se emitirá el día de hoy a las 20:00 horas o antes si las condiciones cambian.

cr