La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y templado después del mediodía, cielo despejado y sin lluvias para este viernes 9 de enero de 2026.

Para este día, los vientos serán de componente sur, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas horas, la temperatura máxima que se espera es de 24°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.

La madrugada del sábado nuevamente se prevé que sea fría y con posibles heladas, por lo que se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Este viernes, después de mediodía, dominará ambiente cálido y templado, cielo despejado y sin #lluvias. La madrugada del sábado nuevamente se prevé muy #fría y con posibles heladas.#TemperaturaMáxima: 24 °C.#TemperaturaMínima: 9 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/tWEL4ApU1o — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

