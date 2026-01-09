Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y templado después del mediodía, cielo despejado y sin lluvias para este viernes 9 de enero de 2026.

Para este día, los vientos serán de componente sur, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas horas, la temperatura máxima que se espera es de 24°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.

La madrugada del sábado nuevamente se prevé que sea fría y con posibles heladas, por lo que se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

