Más Información

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul se muda a Puebla; La Máquina jugará como local en el estadio Cuauhtémoc

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el día de mañana, .

Lo anterior con el objeto de disminuir la exposición de la población al y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Recordó que desde las 16:00 horas de este jueves, se presentó una concentración de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa, y posteriormente, a la siguiente hora se registró una concentración de 157 ppb en la estación Atizapán y a las 18:00 horas, cinco estaciones estaban por arriba de valores de la norma (90 ppb).

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Lee también:

También, evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Además de suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]