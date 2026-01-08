Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el día de mañana, viernes 9 de enero del 2026.

Lo anterior con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Recordó que desde las 16:00 horas de este jueves, se presentó una concentración de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa, y posteriormente, a la siguiente hora se registró una concentración de 157 ppb en la estación Atizapán y a las 18:00 horas, cinco estaciones estaban por arriba de valores de la norma (90 ppb).

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

También, evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Además de suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

