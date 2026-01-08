Más Información

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), , nombró a la nueva titular de la Coordinación General de Atención a Víctimas (CGAV), .

La doctora Rueda de León asumió el cargo desde el pasado 6 de enero y cuenta con más de 16 años de experiencia en en México, informó la FGJ.

Se desempeñó como subprocuradora general de Asuntos Foráneos y de Asesoría y Apoyo Técnico en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) y como directora de Capacitación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Asimismo, laboró en la Fiscalía General de la República (FGR), donde colaboró en la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias.

La Fiscalía capitalina mencionó que Gianni Rueda de León Iñigo es doctora en Política Criminal y maestra en Prevención del Delito, además de que cuenta con certificaciones en México y los Estados Unidos.

