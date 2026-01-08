La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre Doméstica y del Medio Ambiente A.C, localizada en el Ajusco, donde fueron trasladados 304 perros rescatados del Refugio Franciscano, en Cuajimalpa.

Tras un recorrido por el albergue, donde estuvo con los perros y los alimentó, la mandataria capitalina, afirmó que este ha sido el rescate más grande en la historia por parte del Gobierno de la CDMX.

Otros 371 perros están en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), mientras que cerca de 200 aún siguen en el Refugio Franciscano, en proceso de ser trasladados.

“Queremos informarles que se ha llevado a cabo el rescate más grande en la historia de la Ciudad de México, por parte del Gobierno; en este lugar se han instalado 304 perros y 371 están en albergados en Brigada Animal, y todavía hay alrededor de 200 en el refugio de Cuajimalpa”, precisó.

Explicó que muchos de los perros pronto podrán ser dados en adopción, por lo que convocó a las y los capitalinos “a hacer un lugarcito” en sus hogares para llevarse a uno de estos animales.

Aseveró que en este espacio se cuenta con veterinarios y personal de la Sedema, donde se procurará brindarles atención a los animales, para que mejore su estado de salud y tengan acceso a alimento y agua.

Brugada Molina estuvo acompañada por la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján; el secretario de Gobierno, César Cravioto; y la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

En su oportunidad, la titular de la FGJ-CDMX, Bertha Alcalde Luján, advirtió que se documentaron condiciones críticas en relación a la alimentación, hacinamiento y falta de atención veterinaria hacia estos animales, por lo que se determinó su rescate.

Aseguró que se continuará con la investigación por maltrato animal para que no quede impune.

En tanto, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, destacó que este día los animales rescatados pudieron dormir en un lugar seguro.

Advirtió que en el Refugio Franciscano los animales estaban en condiciones deplorables, algunos con daño renal irreversible y convivencia permanente con ratas.

