A través de un cerco virtual por las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, policías capitalinos capturaron a un hombre acusado de haber robado un auto en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que oficiales en campo recibieron el reporte de los operadores del C2 Norte por el robo del automóvil en la colonia Lindavista Vallejo.

Al llegar al lugar, el dueño del auto aseguró que lo dejó estacionado sobre la calle avenida Norte 23 y la calle Andador 23-A, pero al regresar ya no estaba.

Detienen a hombre acusado de robo de auto en la alcaldía Gustavo A. Madero; tiene dos ingresos al Sistema Penitenciario. Foto: Especial.

Los monitoristas del C2 Norte montaron un cerco virtual mediante el cual ubicaron el coche en la calle Volcán Iztaccíhuatl, de la colonia La Pradera, afirmó la SSC.

Policías se movilizaron al lugar y cerraron el paso al conductor, quien no pudo demostrar la legítima propiedad del vehículo.

El sospechoso de 49 años de edad fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió que el detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo y asociación delictuosa.

