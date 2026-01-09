Más Información

FOTOS: Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

FOTOS: Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Suspenden Contingencia por Ozono en el Valle de México; condiciones ambientales mejoraron

Suspenden Contingencia por Ozono en el Valle de México; condiciones ambientales mejoraron

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje Noroña; "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", dice

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje Noroña; "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", dice

Elementos de la (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron y brindaron atención a 15 animales de compañía luego de una explosión provocada por una al interior de un departamento, ubicado en la calle Paseo de los Naranjos, , en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la , tras recibir el reporte de emergencia, policías sectoriales, de la Policía Metropolitana, Policía Auxiliar y de la Subsecretaría de Control de Tránsito acudieron al sitio para acordonar la zona, realizar labores de vialidad y facilitar el arribo de los cuerpos de emergencia, además de colaborar en el desalojo preventivo de los habitantes de los edificios aledaños. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a las personas lesionadas.

Leer también:

Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron y brindaron atención a 15 animales de compañía luego de una explosión provocada por una posible acumulación de gas al interior de un departamento. Foto: Especial.
Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron y brindaron atención a 15 animales de compañía luego de una explosión provocada por una posible acumulación de gas al interior de un departamento. Foto: Especial.

Ante la presencia de diversas mascotas en los departamentos afectados, especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal se presentaron en el lugar para resguardar y tranquilizar a los animales que no podían salir junto con sus dueños. En total, fueron auxiliados siete gatos, siete perros —identificados como Wafle, Mila, Roko y Chucho, entre otros—, así como una tortuga llamada Gordo.

Los animales recibieron atención médica preventiva y posteriormente fueron reunidos con sus familias, quienes agradecieron la intervención de los policías por la protección y el cuidado brindado a sus mascotas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]