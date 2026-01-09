Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron y brindaron atención a 15 animales de compañía luego de una explosión provocada por una posible acumulación de gas al interior de un departamento, ubicado en la calle Paseo de los Naranjos, colonia Paseo de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la SSC, tras recibir el reporte de emergencia, policías sectoriales, de la Policía Metropolitana, Policía Auxiliar y de la Subsecretaría de Control de Tránsito acudieron al sitio para acordonar la zona, realizar labores de vialidad y facilitar el arribo de los cuerpos de emergencia, además de colaborar en el desalojo preventivo de los habitantes de los edificios aledaños. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a las personas lesionadas.

Ante la presencia de diversas mascotas en los departamentos afectados, especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal se presentaron en el lugar para resguardar y tranquilizar a los animales que no podían salir junto con sus dueños. En total, fueron auxiliados siete gatos, siete perros —identificados como Wafle, Mila, Roko y Chucho, entre otros—, así como una tortuga llamada Gordo.

Los animales recibieron atención médica preventiva y posteriormente fueron reunidos con sus familias, quienes agradecieron la intervención de los policías por la protección y el cuidado brindado a sus mascotas.

