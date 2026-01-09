Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) rescataron a un tlacuache que se encontraba herido dentro de una casa en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los elementos de la Policía Bancaria e Industrial fueron requeridos en un inmueble en la esquina de las calles Cerrada de Islote y Llanuras, en la colonia Meseta, donde una mujer les refirió que dentro de su casa había un animal que parecía estar débil.

Al ingresar al domicilio los uniformados ubicaron al tlacuache y lo colocaron dentro de una caja, allí notaron que se encontraba lastimado.

Por lo anterior se solicitó el apoyo de personal de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes lo trasladaron a sus instalaciones, donde será atendido para su posterior liberación, informó la SSC.

