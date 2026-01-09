Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos

Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

Policías de la rescataron a un tlacuache que se encontraba herido dentro de una casa en la .

Los elementos de la fueron requeridos en un inmueble en la esquina de las calles Cerrada de Islote y Llanuras, en la colonia Meseta, donde una mujer les refirió que dentro de su casa había un animal que parecía estar débil.

Lee también

Al ingresar al domicilio los uniformados ubicaron al tlacuache y lo colocaron dentro de una caja, allí notaron que se encontraba lastimado.

Por lo anterior se solicitó el apoyo de personal de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes lo trasladaron a sus instalaciones, donde será atendido para su posterior liberación, informó la SSC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]