La alcaldía Álvaro Obregón, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, comenzó el acopio de pinos navideños naturales con el objetivo de promover su reciclaje, como parte de la campaña “Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece 2026”.

A través de un comunicado, la demarcación explicó que, esta iniciativa busca contribuir al manejo responsable de los residuos y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Indicó que, el acopio se llevará a cabo a partir del término del Día de Reyes y hasta el 15 de febrero de 2026 en diversos centros dentro de la alcaldía.

Como requisito, se debe retirar previamente todos los adornos, luces, clavos y bases de los árboles antes de entregarlos en cualquiera de los centros de acopio habilitados.

Centros de acopio:

Explanada del Salón de Usos Múltiples: Calle 10 S/N, colonia Tolteca.

Estacionamiento de la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente: Prolongación Calle 4 S/N, colonia Tolteca (interior del Parque de la Juventud).

Planta de Composta: Avenida 5 de Mayo, colonia Lomas de Tarango.

Walmart Axomiatla: Calzada de las Águilas 1819, colonia San Antonio Tarango.

Walmart Las Águilas: Calzada de las Águilas 820, colonia Las Águilas.

Walmart Plateros: Bulevar Adolfo López Mateos 1701, colonia Lomas de Plateros.

Sam’s San Jerónimo: Avenida San Jerónimo 630, colonia La Otra Banda.

Informó que, los árboles recolectados serán trasladados a la Planta de Composta, donde serán reciclados para su transformación en composta y otros materiales útiles, evitando así que sean abandonados en la vía pública o desechados de manera inadecuada.

