Ahora que han concluido las fiestas de fin de año, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), invitó a la ciudadanía a llevar sus nochebuenas y árboles de Navidad naturales a los centros de acopio habilitados en distintos puntos de la CDMX para promover el manejo adecuado de residuos orgánicos y evitar que terminen en la basura o en la vía pública.

En un comunicado, la dependencia precisó que durante enero y febrero de 2026 se podrá acudir a los distintos centros de acopio ubicados en parques o bosques, Centros de Cultura Ambiental y sedes del Mercado de Trueque (Bosque de Aragón y Parque Tezozómoc).

En estos espacios, las plantas recolectadas serán aprovechadas para procesos como la elaboración de composta y cobertura vegetal, con lo que se podrá reincorporar la materia orgánica a procesos de restauración ambiental, fortaleciendo la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

Para facilitar el proceso, las nochebuenas y los árboles deberán entregarse libres de plásticos, cables, clavos, papeles u otros residuos.

¿Dónde están los centros de acopio de nochebuenas y árboles de navidad?

Los centros de acopio en los que se recibirán pinos y flores de nochebuenas estarán ubicados en:

Bosque de San Juan de Aragón , Huerto Educativo, Puerta 7 (del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas).

, Huerto Educativo, Puerta 7 (del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas). Mercado de Trueque (Acceso 1): 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas. Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 (se recibirán también pinos)- Durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Además, únicamente se recibirán nochebuenas en:

Nochebuenas. Foto: Especial

Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco-Mercado de Trueque : 8 de febrero, de 8:00 a 13:00 horas.

: 8 de febrero, de 8:00 a 13:00 horas. Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica, en avenida de las Torres s/n, Iztapalapa (Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas).

Centro de Conservación Ambiental (CCA) Acuexcomatl, Av. Año de Juárez 1900, Xochimilco (Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas).

Centro de Cultura Ambiental (CCA) Ecoguardas, Carretera Picacho Ajusco km 5.5, Tlalpan (Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas).

Miguel Hidalgo también abre centros de acopio para árboles de Navidad

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció la apertura de seis centros de acopio de árboles de Navidad, como parte de la campaña ‘Árbol por árbol’, y llamó a la población, no sólo de la demarcación, sino de toda la CDMX, a no tirar los pinos en la calle y llevarlos a estos sitios para que sean triturados y hacer composta para reverdecer los parques y jardines de la demarcación.

Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo. (05/01/26) Foto: Cortesía

“No sabes qué hacer con tu árbol de navidad, no lo dejes en las calles, se puede convertir en combustible y generar un incendio o en basura, mejor tráelo a la alcaldía Miguel Hidalgo a alguna de las ubicaciones en donde estaremos recibiendo estos árboles”, dijo.

El edil explicó que una vez que los árboles sean procesados se obtendrá desecho vegetal que se utilizará para dar mantenimiento a las áreas verdes de la alcaldía y mencionó que quienes depositen su arbolito navideño, tendrá a cambio una planta de ornato.

“Gratis la plantita y nos dejas el árbol y este árbol a nosotros nos sirve porque lo trituramos y sirve de composta para seguir protegiendo nuestras áreas verdes y así ponemos todos nuestro granito de arena para cuidar nuestro planeta”, indicó.

El alcalde de Miguel Hidalgo recordó que estos centros recolectores permanecerán abiertos hasta el 13 de febrero, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y sábados hasta las 13:00 horas.

¿Dónde están los centros de acopio de árboles de navidad en la Miguel Hidalgo?

Las ubicaciones de los centros de acopio son:

Parque Lincoln, entre Emilio Castelar y Luis G, Urbina, Col. Polanco

Parque Morelos, ubicado en Progreso, esq. Agricultura, Col. Escandón

Deportivo Pavón, Lago Trasimeno, esq. Lago Erne, Col. Pensil

Parque Lira, Av. Parque Lira 94, Col. Observatorio

Deportivo Plan Sexenal, Mar Mediterráneo, esq. Plan de Guadalupe, Col. Nextitla

Deportivo Gran Libertador, Retorno 2, Ingenieros Militares, Col. Lomas de Sotelo.

