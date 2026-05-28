La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la votación para declarar inconstitucional una ley local en Aguascalientes que protege la vida “desde la concepción” y que redujo de 12 a seis semanas el plazo legal para interrumpir un embarazo.

En sesión del pleno de este jueves, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que el asunto quedará en lista debido a que las partes interesadas solicitaron audiencias para expresar sus planteamientos a los ministros y ministras que integran el Alto Tribunal.

En atención a esta dinámica de escucha de planteamientos y argumentaciones, el proyecto, que está bajo la ponencia de Irving Espinosa Betanzo, no fue discutido.

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Las acciones de inconstitucionalidad analizadas van por tumbar esta reforma local de Aguascalientes que penaliza todo aborto realizado después de las seis semanas de gestación.

De acuerdo con el togado, hay una incapacidad de determinar con exactitud el número de semanas desde el inicio de la gestación, problemática que trae poca claridad sobre el momento en el que se estaría incurriendo en una conducta delictiva.

El ministro Irving Espinosa Betanzo durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 5 de marzo de 2026. Foto: SCJN

Por ello, el ministro Espinosa busca anular las porciones normativas que dicen textualmente “pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra la protección de la presente ley” y “desde la concepción”.

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En consecuencia, declara la invalidez de los artículos 101, 103 Y 196 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, así como porciones de la Ley para la Protección a la vida del Estado de Aguascalientes.

Ante la posible resolución a favor de fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, instituciones religiosas y grupos pro vida han manifestado su rechazo hacia la Suprema Corte.

Apenas ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a respetar la vida y acusó a la SCJN de promover “antivalores” en donde el hombre “se coloca en el lugar de Dios” considerándose dueño absoluto de la verdad.

“Defender la vida no es una postura ideológica; es defender la esencia misma de nuestra humanidad. Hoy más que nunca, México nos necesita comprometidos, valientes y unidos en torno a lo que más importa, la vida”, advirtió.

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