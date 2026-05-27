Ante un proyecto listado para este jueves de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que perfila ampliar el plazo legal para abortar de seis a 12 semanas en Aguascalientes, la Iglesia hizo un llamado a defender “el valor sagrado de la vida”.

En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación ante un asunto de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo, el cual establece que un periodo de seis semanas para interrumpir el embarazo no respeta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

De acuerdo con la institución religiosa, algunos proyectos del Alto Tribunal como este promueven “antivalores”, en donde el hombre se coloca “en el lugar de Dios” y se considera dueño absoluto de la vida y la verdad.

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“Cuando una cultura pretende normalizar la eliminación de la vida inocente o confundir la verdad sobre el ser humano, corre el riesgo de perder su rostro humano”, advirtió.

Según la Iglesia, actualmente la vida humana enfrenta múltiples amenazas en México porque, dijo, se ataca al no nacido presentando al aborto como una “falsa solución” que vulnera la inocencia de la infancia mediante ideologías que generan confusión sobre la identidad individual.

“En ocasiones, las mismas estructuras e instituciones llamadas a proteger los derechos humanos terminan alejándose de su misión esencial: defender al más débil”, señaló.

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Ministro Irving Espinosa Betanzo en sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 2 de marzo de 2026. Foto: Especial

Inconstitucional la penalización del aborto: SCJN

El proyecto del ministro Irving Espinosa, que se prevé sea discutido en la sesión de mañana, va por tumbar una reforma local de Aguascalientes en la que se fijó que sea perseguido todo aborto cometido después de las seis semanas de gestación.

En su argumentación, el togado destaca que hay una incapacidad de determinar con exactitud el número de semanas desde el inicio de la gestación, por lo que esto trae poca claridad sobre el momento en el que se estaría incurriendo en una conducta delictiva.

El asunto también establece que criminalizar la interrupción del embarazo por considerarse “contrario a la moral” no puede ser un fin legítimo que sustente la racionalidad de una norma.

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Por lo anterior, el ministro Espinosa Betanzo propone declarar la invalidez de los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, así como los artículos 15, fracción IX en la porción normativa “desde la concepción” y 31, 32 y 33 de la Ley para la Protección a la vida del Estado de Aguascalientes.

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, mujeres exigieron que sea reconocido como un derecho gratuito frente al Hemiciclo a Juárez (28/09/2025). Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

Inconforme con esta posible resolución de la Suprema Corte, el Episcopado pidió mirar la vida como un don sagrado que debe ser protegido en todas sus etapas y circunstancias, con acompañamiento permanente para que toda persona se desarrolle con dignidad y esperanza.

“Defender la vida no es una postura ideológica; es defender la esencia misma de nuestra humanidad. Hoy más que nunca, México nos necesita comprometidos, valientes y unidos en torno a lo que más importa, la vida”, concluyó.

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