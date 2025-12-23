Tras detectar la presencia de una plaga de importancia cuarentenaria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impidió el ingreso a México de un embarque de 785 árboles de navidad mediante el programa “Verificando tu árbol protegemos nuestros bosques”.

En un comunicado, el órgano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que con dicho operativo se revisaron 497 mil 689 árboles de Navidad importados, provenientes de Estados Unidos, durante la temporada 2025, con el objetivo de evitar afectaciones a los bosques nacionales.

Este programa inició el 4 de noviembre y concluyó originalmente el 5 de diciembre. Sin embargo, a solicitud de los importadores, el operativo se postergó hasta el 22 de diciembre con el objetivo de revisar en su totalidad los árboles ingresados al país durante este periodo.

Según la Procuraduría, “Verificando tu árbol” se realizó con el propósito de asegurar que los árboles de navidad importados cumplan con la normatividad ambiental y fitosanitaria en materia forestal, así como prevenir la introducción y dispersión de plagas cuarentenarias que representen un riesgo para los ecosistemas forestales de México.

Profepa concluye operativo de verificación de árboles de Navidad. Foto: Especial

