Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó por un año a un juez de Distrito, adscrito a un Centro de Justicia Penal del estado de Guerrero, debido a que abusando de su cargo utilizó al Ejército y la Guardia Nacional para recuperar un vehículo de su propiedad y el pago de una deuda.

Además de que realizó actos de hostigamiento sexual en contra de una subordinada, así como hostigamiento laboral en contra de dos colaboradores (mujer y hombre).

De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión de Disciplina, “el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el impartidor de justicia, le solicitó a una oficial judicial que estuviera pendiente, porque lo tenía que acompañar a un lugar, sin decirle a dónde; asimismo solicitó la unidad blindada del centro de justicia, una Suburban blanca y dos elementos más con uniforme y armados.

Lee también México reitera ante la ONU disposición a facilitar el diálogo por Venezuela; pide evitar confrontación

“Integrado el comando, se dirigieron a un domicilio para recoger un vehículo que supuestamente el Juez había intercambiado por otro auto y una cantidad adicional con un miembro de la Marina, pero que ‘no le había pagado y que se lo iba a quitar’. Ya en el domicilio el Juzgador amagó a dos mujeres -aparentemente la esposa y la madre del marino- con llevarse el vehículo, para lo cual solicitó una grúa. En el lugar, se generó una gran molestia a los habitantes del condominio por la presencia de los elementos armados, a quienes les pedían que se retiraran ya que no llevaban una orden. En la euforia de estos hechos la señora mayor mencionó que ya se había comunicado con su hijo y que le iba a hacer la transferencia en ese momento; por lo que en el acto el juez habló por teléfono con el marino y se hicieron de palabras; ante lo cual, señaló que si en media hora no se concretaba ya tenía la grúa afuera”.

“Minutos más tarde, la señora indicó que “su abogada ya iba para allá” y que ya le habían hablado a unos “ministerios públicos”, porque lo que estaba haciendo el juez no era correcto. En ese momento el juez le pidió a uno de los acompañantes que solicitara elementos para apoyo; hicieron llamadas telefónicas con un general y en máximo diez minutos llegaron tres camionetas de la Guardia Nacional y policía del Estado con cinco elementos cada una; aproximadamente cinco minutos después el juzgador recibió otra llamada del papá del marino, donde le pedía que verificara su banca móvil, que ya habían hecho la transacción, por lo que el citado juzgador verificó y acto seguido ordenó se retiraran del lugar”.

Ante estos hechos considerados de gravedad, la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial resolvió sancionar al juzgador por disponer de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial de la Federación, además de utilizar recursos del Estado para beneficio propio, valiéndose de su cargo para simular una actuación judicial.

Lee también Senado llama a ONU a tomar papel "más activo" en mantener paz ante amenazas de EU a Venezuela; debe replantear su accionar, dice

El juzgador no podrá ejercer durante un año algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Rufino H León Tovar, magistrado presidente de la Comisión afirmó que no se permitirán abusos e impunidad en el Poder Judicial de la Federación, señalando que se sancionará con todo el rigor de la ley a quienes traicionen la confianza pública y utilicen en forma indebida los recursos del estado mexicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc