La Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha capacitado a más de 650 mil personas en temas de derecho electoral y democracia desde 2018, a través de sus programas formativos, cursos en línea, actividades presenciales, conferencias y esfuerzos de divulgación.

Esta cifra refleja el compromiso institucional de la EJE en la democratización del conocimiento relacionado con la justicia electoral. La mayoría de las personas beneficiadas son externas, lo que posiciona a la EJE como la institución pública y gratuita con mayor impacto en la formación en temas electorales en el país.

En los últimos años, la EJE expandió su alcance mediante la implementación de proyectos fuera del aula tradicional, esto a través de plataformas digitales, foros regionales y audiencias internacionales.

Por medio de un comunicado, compartió que uno de los proyectos destacados del EJE es la colaboración con diversas instituciones de educación superior del país. A través de la iniciativa Cátedras del Tribunal Electoral, más de 8 mil 500 jóvenes, estudiantes de licenciatura y maestría, tienen la oportunidad de aprender sobre derechos político-electorales, autoridades electorales, el proceso electoral mexicano y el sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Entre algunas de las universidades se encuentran, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de la Ciudad de México, y Autónoma de Tlaxcala, entre otras, han sido parte de este programa.

Cabe destacar que en lo que respecta a su presencia digital, la EJE logró casi 40 mil visualizaciones, por medio de ciclos de conferencias, presentaciones de libros y programas que exploran diversos aspectos de la vida democrática y jurídica, tanto a nivel nacional como internacional.

Destacó que desde su fundación, la Escuela Judicial Electoral es una institución pública y gratuita accesible para todos los ciudadanos, con el objetivo de difundir conocimientos especializados "y vital para la vida democrática en México y la construcción de justicia electoral".

