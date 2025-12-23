El embajador mexicano ante la ONU, Héctor Vasconcelos declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el país "reitera su disposición a apoyar, como lo hemos hecho en el pasado y, en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles".

En una reunión de emergencia del Consejo sobre la situación en Venezuela, Vasconcelos añadió que "Esperamos, también, que este Consejo pueda orientar y encauzar estos esfuerzos de paz en cumplimiento de su mandato. Instamos, también, al secretario general a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional".

Mencionó que "el diálogo es la única forma de resolver las diferencias. México reitera que es exclusivamente de los venezolanos decidir su futuro político".

Sobre las tensiones en la región, indicó que "con base en los principios constitucionales de política exterior de México, en particular, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, reiteramos, firmemente, que sin importar del país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver, en el largo plazo, las diferencias existentes".

Agregó que "es esencial preservar nuestra coexistencia pacífica (...) las disputas entre Estados no se pueden resolver por el uso de la fuerza.. la amenaza del uso de la fuerza invariablemente conlleva sufrimiento humano y la erosión del orden internacional".

Agregó que "América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias, y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza".

Estados Unidos, que desde agosto tiene desplegada una importante flota de guerra en el Caribe, ha anunciado recientemente la imposición de un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo venezolano.

Trump acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros".

Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y asegura que Washington busca derrocar a su presidente, Nicolás Maduro, para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta.

