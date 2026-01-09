Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Detalló que de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los modelos de pronóstico, indica que las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas para la dispersión de los contaminantes, por lo que se mantiene activa la fase 1 de contingencia ambiental.

“Debido a que persiste el sistema de alta presión en el centro del país y los fenómenos meteorológicos asociados, como son la baja presencia de nubes, la alta radiación solar, así como estabilidad atmosférica de moderada a fuerte. Estas condiciones, junto con el viento débil, provocarán la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo. Se estima para hoy que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala”, explicó la CAMe.

Ante ello este viernes 9 de enero 2026, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; los autos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0, así como los vehículos de uso particular con holograma de verificación “00” y “0”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

La restricción también aplica para unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

