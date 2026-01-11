Tlalnepantla, Méx.- Como parte de la Operación “Restitución”, autoridades federales, estatales y municipales han devuelto 822 inmuebles a sus legítimos propietarios, de un total de 1,408 propiedades aseguradas por delitos de despojo y contra la propiedad en 63 municipios del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que estas acciones iniciaron en abril de 2025, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y corporaciones municipales, con el objetivo de recuperar bienes ocupados de manera ilegal y garantizar el derecho a la propiedad.

Del total de inmuebles asegurados, las autoridades lograron la restitución de viviendas y predios a personas que acreditaron legalmente su propiedad, sin necesidad de esperar una resolución judicial definitiva, tras las determinaciones del Ministerio Público, lo que permitió agilizar los procedimientos.

En el mismo periodo, las autoridades detuvieron a 319 personas relacionadas con delitos de despojo y contra la propiedad.

De ellas, 44 fueron capturadas mediante órdenes de aprehensión y 275 en flagrancia, quienes enfrentaron procesos en distintas etapas ante órganos jurisdiccionales.

Operación Restitución en Edomex; devuelven 822 inmuebles y detienen a 319 personas por despojo. Foto: Especial

Entre los detenidos se identificaron integrantes de organizaciones sociales que operaban como supuestos sindicatos, señalados como actores clave en redes de despojo.

La FGJEM señaló que la Operación “Restitución” incentivó la denuncia de estos delitos. Durante 2025 se iniciaron 5,574 carpetas de investigación, de las cuales 778 correspondieron a hechos ocurridos en 2024 y años anteriores, relacionados principalmente con conflictos entre arrendadores e inquilinos, familiares, herencias y colindancias, muchos de los cuales se resolvieron mediante conciliación.

Entre el 3 y el 9 de enero de 2025, las autoridades realizaron cateos e inspecciones en municipios como Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac, Toluca y Zumpango, donde aseguraron 63 inmuebles, de los cuales 49 fueron casas habitación, 13 predios y un local comercial, que se integraron a los procesos de restitución.

La Fiscalía del Estado de México reiteró que mantiene abiertos los canales de denuncia para reportar delitos relacionados con el despojo y la ocupación ilegal de inmuebles.

LL