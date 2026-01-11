"¡Fue despojo, no fue rescate!", gritan al unísono cientos de animalistas y rescatistas sobre Avenida Paseo de la Reforma a cinco días de que el Gobierno capitalino anunciara el rescate de 936 animales del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Según personal de la Secretaría de Gobierno local (Secgob) son 250 personas las que en estos momentos se dirigen al Zócalo de la Ciudad de México, quienes exigen "libertad, libertad, Franciscanos libertad", además de una respuesta sobre dónde se encuentran estos animales.

Este miércoles el Gobierno de la Ciudad de México informó que rescató y trasladó a 936 animales del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa, que vivían en condiciones de hacinamiento y maltrato, esto derivado de una orden judicial.

"Lo que hicieron es robarlos, porque los perritos son del refugio, no son ni tuyos ni míos. Los perritos tienen casita, tienen techo, tienen hora de alimentación, tienen un grupo de más de 10 médicos veterinarios que los revisan para ver cuál es su estado de salud. Es mentira que había hacinamientos", dijo Ina Cárdenas, animalista desde hace 14 años.

Explicó que quieren saber dónde están, porque únicamente un total de 304 fueron trasladados a un refugio en el Ajusco, y del resto no se sabe.

Entre gritos y protestas, los animalistas traen carteles que dicen: "no al abuso de autoridad, respeten su hogar".

