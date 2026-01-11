La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, informó que la rehabilitación del edificio dañado por una explosión por acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, durará de ocho meses a un año.

En entrevista en el sitio del percance, detalló que la seguridad de las y los vecinos estará asegurada con esta rehabilitación.

“Esto lleva un proceso, primero hacer un estudio, hacer un proyecto ejecutivo y empezar la reconstrucción; entonces creemos que mínimamente esto se va a llevar de ocho meses a un año . Será totalmente segura (la reconstrucción), ese es el tiempo necesario para poderles entregar un buen producto”, sostuvo.

Detalló que esta rehabilitación la realizará la Secretaría de Vivienda y la Comisión de Reconstrucción. Añadió que se estudió la posibilidad de demolerlo y reconstruirlo, pero tras una revisión minuciosa se determinó que era suficiente con rehabilitarlo.

La funcionaria precisó que las y los vecinos recibirán apoyos para renta durante este tiempo y que, de ser necesario, la alcaldía Coyoacán los ayudará psicológicamente.

