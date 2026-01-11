El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que dos personas más, que resultaron lesionadas a causa de la explosión por acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, ingresaron a un hospital privado.

Con esto, ya suman tres las personas que aún permanecen hospitalizadas debido a este percance ocurrido el pasado viernes.

“Les quiero adelantar que en el momento del siniestro teníamos el reporte de cuatro personas lesionadas, tres de ellas fueron atendidas en sitio, a dos de ellas las trasladamos al Instituto Nacional de Rehabilitación, pero el día de ayer me enteré que dos personas más fueron a un hospital privado, estamos esperando la parte médica para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Tenemos el conocimiento que las cuatro personas continúan internadas”, aseveró en entrevista con medios de comunicación en el sitio de la explosión.

Asimismo, comentó que este domingo los vecinos afectados por esta explosión podrán ingresar por sus pertenencias de valor y papeles importantes y que mañana lunes los apoyarán con un servicio de mudanza para que puedan sacar sus demás pertenencias.

Lee también Alcaldía Coyoacán atiende emergencia tras explosión en Paseos de Taxqueña; "Salvaguardar la vida humana es prioridad": Giovani Gutiérrez

Explosión por gas en Coyoacán; tres personas siguen hospitalizadas tras el siniestro en Taxqueña. Foto: Diego Simón

Reiteró que la alcaldía y el gobierno central apoyarán a los vecinos que lo soliciten con una ayuda para renta, y que actualmente los apoyan con hospedaje en un hotel al sur de la Ciudad.

De igual forma, Giovani Gutiérrez precisó que el edificio dañado será rehabilitado y apuntalado para que las y los vecinos puedan regresar con seguridad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, comentó que ayer una mujer que permanecía hospitalizada desde el pasado viernes ya fue dado de alta, y que su esposo permanece internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL