Tras choque en Brooklyn, buque escuela Cuauhtémoc regresa a Salina Cruz, Oaxaca, para ser reparado; podrá ser visitado en próximos días

VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira

Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

León vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 10 de enero

¿“Sinners” o “One Battle After Another”? Estas son las favoritas a dominar los Globos de Oro 2026, según apuestas e IA

Ataques simultáneos en Valle de Santiago, Guanajuato, deja seis personas muertas; entre las víctimas hay dos menores

La apoyará a los vecinos afectados por la explosión registrada en un edificio en la con 8 mil pesos mensuales para renta.

En una reunión con habitantes del edificio afectado, se informó que la alcaldía, con apoyo del , ayudarán con el dinero para las familias, debido a que el edificio será rehabilitado por la Secretaría de Vivienda.

"Este apoyo de renta que vamos a generar es una acción social, tenemos que presentar este caso a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Ciudad", dijo Fernando Cravioto Padilla, de Desarrollo Social de la alcaldía Coyoacán.

Apoyarán con 8 mil pesos para renta a vecinos de edificio donde se registró explosión. Foto: Gabriel Pano.
Seis de los 24 departamentos deberán ser desalojados a la brevedad, debido a los trabajos para su reparación, informó personal de Protección Civil de la Ciudad de México.

Por lo anterior, la alcaldía Coyoacán ayudará a los habitantes de los seis inmuebles para mudar sus cosas.

El ingreso a los departamentos siniestrados será el domingo 11 de enero por la mañana, y se hará bajo vigilancia de Protección Civil de la alcaldía, se aseguró a vecinos.

"Para entrar a los departamentos van a tener el acompañamiento por parte del área de Protección Civil, les pedimos que se pueda ir emplayando o empacando en cajas", dijo el director de Protección Civil de la alcaldía, Jorge Peña.

