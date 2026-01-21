El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIF Edomex) recibió 30 solicitudes de adopción durante la primera semana del registro que fue abierto el pasado 12 de enero, informó su directora general, Karina Labastida Sotelo.

De las solicitudes ingresadas, 22 corresponden a matrimonios, seis a personas solteras y dos a parejas en concubinato, detalló la funcionaria estatal.

Hasta el momento, dijo, no se han presentado solicitudes de adopción homoparental. Asimismo, la mayoría de las personas solicitantes manifestó interés en adoptar niñas.

Lee también ¿Cómo participar en la tercera etapa de adopciones en Edomex?; esto ofrece el DIF

“Por el momento no tenemos solicitudes homoparentales pero esperamos que en esta semana puedan llegar. En el Estado de México puede adoptar quien sea”, refirió.

Labastida Sotelo señaló que el proceso de registro continúa abierto hasta el próximo 23 de enero, fecha en que concluye está primera etapa de solicitud de adopciones en el Estado de tres que se realizan durante el año.

Actualmente, hay 150 niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción en la entidad mexiquense, destacó la funcionaria al dar a conocer que se está promoviendo la adopción de adolescentes.

“Estamos contentos que dentro de estas solicitudes que se han hecho por lo menos hay cuatro parejas que quieren adoptar adolescentes. Es una buena noticia que la gente quiera adoptar a pequeñitos y no tan pequeñitos para que sean parte de su familia”, comentó.

Lee también Avanza rehabilitación de Periférico Norte; obras ya cubren tres kilómetros en Naucalpan

La titular del DIF Edomex afirmó que el marco institucional permite la adopción a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos.

Recordó que, actualmente, solo el DIF del Estado de México tiene la facultad de poner en adopción a niñas, niños y adolescentes, por seguridad de los menores.

Ante las críticas por parte de instituciones de asistencia pública sobre la lentitud en los trámites de adopción, Labastida Sotelo apuntó que son entre nueve y diez meses el tiempo que tarda en llevarse a cabo un adopción en el Estado.

Lee también Edomex modifica lineamientos de la verificación vehicular 2026

Los motivos que pueden afectar a que una adopción se retrase son la no entrega de documentos a tiempo y que los solicitantes no acudan al taller obligatorio.

“Aquí a quienes vamos a proteger no es a las parejas, es a nuestras niñas, niños y adolescentes. Qué tiempo se tarda un tiempo de adopción, es como un embarazo de nueve a diez meses desde que presentan su solicitud hasta que ya pueden tener un acta con los apellidos de ahora sí ya somos padres”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL