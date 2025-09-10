¿Cómo participar en la tercera etapa de adopciones en Edomex?; esto ofrece el DIF

Del 8 al 22 de septiembre, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México lleva a cabo la tercera etapa del Proceso de Adopción, invitando a parejas y personas solteras mayores de 21 años a construir un hogar basado en el amor.

La convocatoria está dirigida a residentes mexiquenses que deseen brindar estabilidad, protección y afecto a niñas, niños y adolescentes que esperan una familia.

¿Quiénes pueden participar en el proceso de adopción?

Pueden participar personas solteras o en pareja, siempre y cuando cumplan con tres requisitos básicos: residir en el Estado de México, tener más de 21 años y estar dispuestas a recibir orientación y participar en la valoración psicológica, médica y social que el DIF establece.

¿Qué pasos debes seguir para iniciar el trámite?

Las personas interesadas deben acudir en persona en el horario de 9:00 a 16:00 horas para registrarse y presentar una identificación oficial.

La entrega de la ficha es el primer paso para comenzar el proceso de evaluación, que incluye entrevistas, estudios socioeconómicos y capacitaciones para asegurar que el entorno familiar sea adecuado para el desarrollo de los menores.

¿Por qué es importante participar en esta etapa?

Cada etapa del proceso de adopción representa una oportunidad para reducir el número de niñas y niños en centros de asistencia social. Ofrecer un hogar no solo transforma la vida de los menores, sino también la de quienes deciden abrirles las puertas de su vida y acompañarlos en su crecimiento.

El DIF Estado de México destaca que esta convocatoria es parte de su compromiso de garantizar el derecho de la niñez a vivir en un entorno seguro y con cariño. Además, la institución ofrece acompañamiento en cada fase para que las familias se sientan respaldadas en esta decisión tan importante.

