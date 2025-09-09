Más Información

Eclipse Solar de septiembre: ¿qué día será el fenómeno astronómico?; conoce los detalles

Martes de Frescura en Walmart; estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

¿Que se celebra hoy, 9 de septiembre?; conoce las efemérides de este martes

Seguro de Desempleo CDMX: ¿hasta qué hora me puedo registrar hoy, 9 de septiembre?; checa aquí

Pensión Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy, 9 de septiembre?; esto se sabe

En el mes de septiembre podrás presenciar un que cautivará a todos los amantes de la astronomía.

El próximo eclipse solar será parcial y coincidirá con el equinoccio de .

¿Qué día ver el Eclipse Solar de septiembre?

Según el sitio web Star Walk, el próximo evento será el 21 de septiembre a las 17:29 GMT y finalizará a las 21:53 GMT, con una duración aproximada de más de cuatro horas.

Sin embargo, este eclipse sólo será visible en regiones remotas del Hemisferio Sur.

Mientras tanto, los mejores lugares donde podrá verse en su máximo esplendor serán en los puntos más australes de Nueva Zelanda, la isla Stewart y partes de la costa de la Antártida.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Eclipse solar. Foto: Edgar Silva Fuentes S. / EL UNIVERSAL
Eclipse solar. Foto: Edgar Silva Fuentes S. / EL UNIVERSAL

Este fenómeno se produce cuando la Luna bloquea sólo una parte del disco solar, por lo que el sol no queda oculto por completo. En algunas ocasiones se puede atenuar la luz del día, creando una atmósfera casi surrealista.

¿Cuándo serán los próximos eclipses?

De acuerdo con Star Walk estas son las próximas fechas en las que se producirán algunos eclipses.

  • Eclipse Solar Parcial: 21 de septiembre de 2025.
  • Eclipse Solar Anular: 17 de febrero de 2026.
  • Eclipse Lunar Total: 3 de marzo de 2026.
  • Eclipse Solar Total: 12 de agosto de 2026.
  • Eclipse Lunar Parcial: 28 de agosto de 2026.

