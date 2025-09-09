Eclipse Solar de septiembre: ¿qué día será el fenómeno astronómico?; conoce los detalles

En el mes de septiembre podrás presenciar un evento astronómico que cautivará a todos los amantes de la astronomía.

El próximo eclipse solar será parcial y coincidirá con el equinoccio de septiembre.

¿Qué día ver el Eclipse Solar de septiembre?

Según el sitio web Star Walk, el próximo evento será el 21 de septiembre a las 17:29 GMT y finalizará a las 21:53 GMT, con una duración aproximada de más de cuatro horas.

Lee también Lluvia de estrellas Épsilon Perseidas: guía completa para ver el evento astronómico en México; esto es lo que debes saber

Sin embargo, este eclipse sólo será visible en regiones remotas del Hemisferio Sur.

Mientras tanto, los mejores lugares donde podrá verse en su máximo esplendor serán en los puntos más australes de Nueva Zelanda, la isla Stewart y partes de la costa de la Antártida.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Eclipse solar. Foto: Edgar Silva Fuentes S. / EL UNIVERSAL

Este fenómeno se produce cuando la Luna bloquea sólo una parte del disco solar, por lo que el sol no queda oculto por completo. En algunas ocasiones se puede atenuar la luz del día, creando una atmósfera casi surrealista.

Lee también Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

¿Cuándo serán los próximos eclipses?

De acuerdo con Star Walk estas son las próximas fechas en las que se producirán algunos eclipses.

Eclipse Solar Parcial: 21 de septiembre de 2025.

Eclipse Solar Anular: 17 de febrero de 2026.

Eclipse Lunar Total: 3 de marzo de 2026.

Eclipse Solar Total: 12 de agosto de 2026.

Eclipse Lunar Parcial: 28 de agosto de 2026.

También te interesará:

De las páginas al cine; 5 adaptaciones literarias que llegarán en 2026

¿Qué es la Luna Negra y por qué ocurre este fenómeno?; descúbrelo aquí

¿Que se celebra hoy, 9 de septiembre?; conoce las efemérides de este martes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/asor