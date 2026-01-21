La alcaldía Cuauhtémoc anunció el mantenimiento de los 39 mercados ubicados en la demarcación, como parte del programa "Alcaldía en tu Mercado", que dio inicio en el mercado número 13 Insurgentes.

En un comunicado, la alcaldía señaló que se llevará a cabo todos los martes, con servicios base que se aplicarán de manera general.

Indicó que se realizará el lavado de periferias y andenes, limpieza de techumbres, desazolve de coladeras, trabajos de pintura y la atención inmediata de problemáticas menores mediante cuadrillas especializadas.

Además, detalló, se atenderán las necesidades específicas de cada mercado.

Lee también: Regreso de diputado Gerardo González García genera tensión en el Congreso CDMX; simpatizantes se enfrentan

La alcaldía explicó que en el mercado Insurgentes ya se llevó a cabo la instalación del Punto de Reunión para emergencias, mantenimiento y rehabilitación de luminarias, desazolve interno de la red sanitaria para prevenir encharcamientos y malos olores.

Así como el lavado profundo de accesos, entradas principales, cocinas y zona de basureros. Además, apuntó que se realizó el lavado y saneamiento del área de cocinas, fortaleciendo las condiciones de higiene en las zonas de preparación de alimentos.

"Este proyecto representa un compromiso de la actual administración con las y los locatarios de los mercados de la demarcación, para que se mantengan en buenas condiciones, funcionales, seguros y con una mejor imagen", mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr