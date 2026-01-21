La diputada local del PRI, Tania Larios presentó una iniciativa para crear la Ley de Refugios de Animales de la Ciudad de México, que propone, entre otras cosas, crear un Registro Digital de Refugios y Albergues.

Su propuesta, turnada a comisiones para su análisis, define lo que es un albergue y un refugio, y las competencias que tendrán diferentes autoridades para su supervisión.

Los albergues serán administrados y operados por las alcaldías y tendrán como finalidad el resguardo temporal, no mayor a 10 días, de los animales en situación de abandono, desamparo o retirados de alguna situación de maltrato, procurando en todo momento por su bienestar, trato digno y respetuoso hasta su canalización a un refugio.

Los albergues deberán llevar un registro de todos los animales que ingresan anotando sus características, su situación física y médica, así como seguimiento hasta su canalización hacia los distintos refugios.

A su vez, se propone que los refugios estén a cargo de personas físicas o morales, debidamente autorizadas, y su finalidad será recibir, resguardar, cuidar y proteger a los animales en situación de abandono, desamparo o retirados de alguna situación de maltrato, proporcionándoles todo lo necesario para garantizar su bienestar “conforme a los cinco dominios, para lo cual deberán brindarles una alimentación adecuada, suficiente y de calidad; agua fresca, limpia y de calidad; atención médica veterinaria preventiva, diagnóstica y tratamientos necesarios; buen trato, estimulación y condiciones que les eviten cualquier tipo de sufrimiento mental; proveer un ambiente adecuado que incluya refugio, áreas para descansar y dormir; espacio suficiente, instalaciones adecuadas y compañía de animales de su propia especie”.

La iniciativa busca que la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX (Sedema) proponga, coordine, ejecute y evalúe las políticas públicas en materia de bienestar animal en los refugios y albergues. Asimismo, deberá elaborar el protocolo de adopción de animales al que deberán sujetarse los refugios y albergues; y coordinar y supervisar, en coordinación con la Agencia de Atención Animal, el Registro Digital, el cual deberá contener información de las condiciones de los refugios y albergues, así como el número de animales y la situación de cada uno.

Se especifica que la Agencia deberá mantener actualizado este Registro Digital de Refugios y Albergues.

De igual forma, la iniciativa precisa que la Sedema deberá expedir el Reglamento de la ley, y los lineamientos a los que deberán sujetarse los albergues y refugios.

Se establece que, en casos de conflicto entre particulares, como lo que actualmente ocurre en el Refugio Franciscano, no se permitirán cambios de uso de suelo, prevalecerá el interés social para el bienestar de los animales, se brindará certeza jurídica, apoyo institucional y financiamiento público a los refugios para cumplir con su misión.

De esta manera, a decir de la legisladora, se busca garantizar que los animales alojados en los refugios cuenten con condiciones óptimas para el disfrute de una vida digna, su readaptación y adopción en un hogar permanente.

