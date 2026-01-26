Jerusalén. Los restos del último rehén en Gaza fueron recuperados, informó el ejército israelí el lunes, despejando el camino para la siguiente fase del alto al fuego que pausó la guerra entre Israel y Hamas.

El anuncio de que los restos de Ran Gvili han sido encontrados e identificados llegó un día después que el gobierno de Israel dijera que el ejército estaba llevando a cabo una “operación a gran escala” en un cementerio en el norte de Gaza para localizarlos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu lo calificó como “un logro increíble” para Israel y sus soldados, diciendo a los medios israelíes que “prometí que traeríamos a todos a casa y hemos traído a todos a casa”. Indicó que Gvili, quien fue asesinado durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 —irrupción que desató la guerra—, fue uno de los primeros en ser llevado a Gaza.

“Rav Gvili, nuestro héroe, ha regresado a casa después de 843 días”, señaló el presidente israelí, Isaac Herzog, en un comunicado.

El retorno de todos los rehenes restantes, vivos o muertos, ha sido una parte clave de la primera fase del alto al fuego en Gaza, y la familia de Gvili había instado al gobierno de Israel a no entrar en la segunda fase hasta que sus restos fueran recuperados y devueltos.

La oficina de Netanyahu sostuvo el domingo que Israel abrirá el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, que los palestinos ven como su salvavidas hacia el mundo, una vez que la búsqueda de Gvili hubiera terminado. El cruce ha estado mayormente cerrado desde mayo de 2024, salvo por un pequeño período a principios de 2025.

Israel y Hamas habían estado bajo presión de los mediadores del alto del fuego, incluidos Washington, para avanzar a la segunda fase de la tregua mediada por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre.

Israel había acusado repetidamente a Hamas de retrasar la recuperación del último rehén. Hamas afirmó que proporcionó toda la información que tenía sobre los restos de Gvili y acusó a Israel de obstruir los esfuerzos para buscarlos en áreas de Gaza bajo control militar israelí.

“El descubrimiento del cuerpo del último prisionero israelí en Gaza confirma el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo, tal como se estipula en el acuerdo”, dijo el portavoz del movimiento islamista palestino, Hazem Qasem.

El ejército de Israel había señalado que la operación a gran escala para localizar los restos de Gvili estaba “en el área de la Línea Amarilla” que divide el territorio.

En el ataque del 7 de octubre de 2023 murieron unas mil 200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. Gvili, un policía de 24 años conocido cariñosamente como “Rani”, fue abatido cuando combatía contra milicianos de Hamas.

Antes que los restos de Gvili fueran recuperados, 20 rehenes vivos y los restos de otros 27 habían sido devueltos a Israel desde el cese del fuego, más recientemente a principios de diciembre. Israel, a cambio, ha entregado los cuerpos de cientos de palestinos a Gaza.

La siguiente fase del plan de alto al fuego de 20 puntos ha llamado a la creación de una fuerza internacional de estabilización, la formación de un gobierno palestino tecnocrático y el desarme de Hamas.

Fuerzas israelíes asesinan a civiles palestinos en Gaza

Fuerzas israelíes mataron a un hombre el lunes en el barrio de Tuffah de Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, que recibió el cadáver. El hombre estaba cerca de un área donde el ejército israelí emprendió la operación de búsqueda de Gvili, de acuerdo con el hospital.

Otro hombre fue asesinado en el lado oriental del campamento de refugiados de Bureij en el centro de Gaza, indicó el hospital Mártires de Al-Aqsa, que recibió su cuerpo. De momento se desconocen las circunstancias de su muerte.

Más de 480 palestinos han sido asesinados por fuego israelí desde el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamas, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Corte sopesa dar a periodistas extranjeros acceso a Gaza

La Asociación de Prensa Extranjera pidió el lunes a la Corte Suprema de Israel que permita a los periodistas entrar a Gaza de manera libre e independiente.

La FPA, que representa a docenas de organizaciones de noticias globales, lleva más de dos años luchando por el acceso independiente de los medios a Gaza. Israel ha prohibido a los reporteros entrar a Gaza de manera independiente desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas, argumentando que el acceso pondría en riesgo tanto a periodistas como a soldados.

El ejército israelí ha ofrecido a los periodistas visitas breves y ocasionales bajo estricta supervisión militar.

Los abogados de la FPA dijeron al panel de tres jueces que las restricciones no están justificadas y que con los trabajadores de ayuda entrando y saliendo de Gaza, los periodistas también deberían poder entrar. Añadieron que las visitas controladas estrictamente con el ejército israelí no son un sustituto para el acceso independiente. Se espera que los jueces emitan un fallo en los próximos días.

