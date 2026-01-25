Más Información

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar para separarse del cargo; dichos de Vania Pérez son "a título personal", dice

Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar para separarse del cargo; dichos de Vania Pérez son "a título personal", dice

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Nahariya, Israel. El ejército de lleva a cabo una "operación a gran escala" para localizar al último rehén en Gaza, indicaron autoridades israelíes al tiempo que Estados Unidos y otros mediadores presionan a Israel y a Hamás para avanzar a la siguiente fase de su cese del fuego.

La declaración se produjo en un momento en que el gabinete de Israel se reunía para discutir la posibilidad de abrir el cruce fronterizo clave de Rafah con Egipto, y un día después que altos enviados de Estados Unidos se reunieran con el primer ministro para hablar sobre los próximos pasos.

El regreso de los restos del rehén restante, Ran Gvili, ha sido ampliamente visto como la eliminación del último obstáculo para avanzar con la apertura del cruce de Rafah, lo que marcará la segunda fase del alto el fuego.

Lee también

El regreso de todos los rehenes restantes, vivos o muertos, ha sido una parte central de la primera fase del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre. Antes del domingo, el rehén anterior fue recuperado a principios de diciembre.

Aunque Israel ha llevado a cabo esfuerzos de búsqueda anteriormente para encontrar a Gvili, se revelaron más detalles de lo habitual sobre esta operación. El ejército de Israel dijo que estaba buscando en un cementerio en el norte de Gaza cerca de la Línea Amarilla, que delimita las partes del territorio controladas por Israel.

Por separado, un oficial militar israelí dijo que Gvili podría haber sido enterrado en el área de Shujaiyya–Daraj Tuffah, y que rabinos y expertos dentales estaban en el terreno con equipos de búsqueda especializados. El oficial habló bajo condición de anonimato porque estaban discutiendo una operación aún en curso.

Lee también

La familia de Gvili ha instado al gobierno de Netanyahu a no entrar en la segunda fase del alto el fuego hasta que sus restos sean devueltos.

Pero la presión ha ido en aumento, y el gobierno de Trump ya ha declarado en los últimos días que la segunda fase está en marcha.

Israel ha acusado repetidamente a Hamás de retrasar la recuperación del último rehén. Hamás, en un comunicado el domingo, dijo que había proporcionado toda la información que tenía sobre los restos de Gvili y acusó a Israel de obstruir los esfuerzos para buscarlos en áreas de Gaza bajo control militar israelí.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO. Foto: Especial

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO

MIT Foto: iStock-Marcio Silva

Estas son las 10 mejores universidades para estudiar en Estados Unidos en 2026

Orlando. iStock/ Sean Pavone

15 ciudades de Estados Unidos que podrás visitar en 2026 con vuelos más baratos

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta. Foto: Especial / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta