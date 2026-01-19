Rusia y Bielorrusia han sido invitados por el presidente estadounidense, Donald Trump, para formar parte del Consejo de Paz para Gaza. Francia descartó sumarse en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que el presidente ruso Vladimir Putin recibió la invitación y que el Kremlin ahora está "estudiando los detalles" y buscaría claridad sobre "todos los matices" en contactos con Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia dijo que también fue invitado y que estaba revisando los detalles.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha sido invitado y está dispuesto a participar, según el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

Las autoridades bielorrusas alabaron la propuesta, que consideran que servirá para "construir una paz duradera" e informaron de que Lukashenko la recibió positivamente.

"Estamos dispuestos a participar en las actividades de la Junta de la Paz, teniendo en cuenta que esta organización amplíe su alcance y competencias mucho más allá del mandato propuesto en la iniciativa", afirmaron.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, confirmó que Ursula von der Leyen, la presidenta de la comisión, recibió una invitación y hablará con otros líderes de la UE sobre Gaza. Gill no reveló si la invitación había sido aceptada, pero señaló que la comisión quiere "contribuir a un plan integral para poner fin al conflicto en Gaza".

No está claro cuántos líderes han sido invitados a unirse a la junta. Pero la referencia de Trump, en las cartas de invitación, de que el organismo "emprendería un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales" sugiere que podría rivalizar con el Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo más poderoso de la organización global creado tras la Segunda Guerra Mundial.

Según el informe de Evaluación Rápida de Daños y Necesidades Interina de Gaza y Cisjordania del Banco Mundial publicado el año pasado, se necesitarán 53 mil millones de dólares para reconstruir la franja.

Objeciones de Israel

El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich desestimó el lunes la Junta de Paz como perjudicial para Israel y pidió su disolución.

"Es hora de explicar al presidente que su plan es malo para el Estado de Israel y cancelarlo", sostuvo Smotrich en una ceremonia de inauguración del nuevo asentamiento de Yatziv en la Cisjordania ocupada. "Gaza es nuestra, su futuro afectará nuestro futuro más que el de cualquier otro. Asumiremos la responsabilidad de lo que suceda allí, impondremos administración militar y completaremos la misión".

Fuentes del entorno del presidente francés, Emmanuel Macron, justificaron su negativa a la invitación que le ha hecho Estados Unidos y precisaron que Francia sigue comprometida con un alto el fuego y con la fijación de "un horizonte creíble para los palestinos y para los israelíes".

Las fuentes indicaron que Francia rechaza la propuesta actual porque considera que va más allá de la situación en Gaza y plantea cuestiones de gran relevancia, "en particular sobre el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar".

Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha querido dejar claro su compromiso con la Carta de la ONU y con la Resolución 2803, adoptada el 17 de noviembre de 2025, cuyo objetivo principal es fortalecer la entrega de ayuda a Gaza.

Ese resolución se refiere a una vía creíble hacia la autodeterminación y al estatuto de un Estado palestino, y menciona el diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera.

Por eso, el Elíseo insistió en que sigue "plenamente comprometida en favor de un alto el fuego en Gaza y de un horizonte político creíble para los palestinos y los israelíes" y va a continuar defendiendo "un multilateralismo eficaz".