Uno de los elementos más importantes de cualquier cultura es la cocina; a través de ella se cuentan historias, se transmiten deseos y esperanzas, y se cimentan las identidades.

Hoy en Menú, te contamos todo lo que necesitas saber para tomar un taller en el que no solo aprenderás un poco sobre cocina palestina, también estarás apoyando una buena causa.

¿Qué es la cocina palestina?

La palestina es una cocina sincrética que, de acuerdo con fuentes como el Institute for Middle East Understanding, comparte muchas características con algunas cocinas cercanas como la del Líbano, Siria, Jordania, y, en algunas regiones, Egipto.

Sin embargo, y como sucede con muchas otras cocinas, a pesar de etas similitudes y rasgos compartidos, la cocina palestina también tiene platillos distintivos propios y delicias regionales.

Asimismo, de una forma similar a México, la cocina palestina se sitúa al centro de la vida social y, según el IMEU, también se acostumbra a preparar porciones grandes pensadas para compartir con cualquier visita inesperada.

¿Dónde tomar un taller de cocina palestina?

El próximo 04 de febrero, Sobremesa MX estará ofreciendo un Taller de cocina por Palestina. Se trata de una clase presencial con causa en la que se aprenderá mientras se comparte. El menú de la clase incluye platillos como:

Maqlube: platillo tradicional palestino de arroz especiado con berenjena, pollo y nueces.

Daqqa: una mezcla fresca e intensa de chile verde, ajo y limón que realza cada bocado.

Salatet Laban: ensalada clásica de yogurt y pepino con ajo y limón.

Este Taller de cocina por Palestina tendrá lugar en Casa Havre el próximo miércoles 04 de febrero a las 19:00 hrs, y se espera que tenga una duración promedio de 3 horas.

El taller, impartido por Nihan y Dina Abed, tendrá un costo de $1,500.00 MXN por persona y tendrá cupo limitado, por lo que te recomendamos hacer tu reservación lo más pronto posible.

¿Qué causa apoya este taller de cocina palestina?

Este taller de cocina palestina es, ante todo, un acto de apoyo y acompañamiento. Al asistir, no solo aprendes y compartes una mesa, sino que contribuyes directamente a que la Familia Abed, recién llegada a México desde Gaza, pueda sostener su nuevo comienzo.

