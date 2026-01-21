El Cairo.- Hamas y el comité tecnócrata que gobernará la Franja de Gaza buscan acordar la transferencia de las competencias en materia de seguridad y garantizar una "transición ordenada de responsabilidades que preserve la estabilidad" del enclave, dijo una fuente del movimiento islamista.

El informante, que pidió el anonimato, señaló que el responsable de seguridad de Hamas en la Franja, el general Jamal al Jarrah, "está llevando a cabo contactos" con Sami Nasman, el encargado de los asuntos de Interior y Seguridad Interna del comité tecnócrata.

Al Jarrah y Nasman están "discutiendo los mecanismos para transferir el expediente de seguridad" al recién nombrado comité tecnocrático, de 12 miembros y que fue designado por Estados Unidos para gestionar la Franja de Gaza temporalmente durante la segunda fase del alto el fuego, añadió la fuente.

Indicó que los contactos se están centrando "en definir la naturaleza del futuro papel y la relación de Hamas con el expediente de seguridad, así como en garantizar una transferencia ordenada de responsabilidades que preserve la estabilidad de la seguridad" en el enclave palestino.

No obstante, la fuente aclaró que "las consultas aún se encuentran en sus etapas iniciales" y que todavía "no se ha emitido ningún anuncio oficial" sobre un acuerdo final, a la espera de que ambas partes concluyan los entendimientos técnicos y de procedimiento.

Ayer mismo, el portavoz de Hamas en Gaza, Hazem Qasem, señaló que el grupo islamista está trabajando con los mediadores -Qatar, Egipto y EU- para presionar a Israel y que permita operar sobre el terreno al comité tecnócrata, lo que no tiene aún una fecha clara.

Asimismo, añadió que el gobierno del grupo islamista en el enclave palestino ya está tomando "medidas logísticas y administrativas" para transferir el control al comité palestino.

Preguntado por las medidas concretas, Qasem explicó a EFE que, tras tomar Hamás la decisión política de transferir el poder, ahora los organismos gubernamentales se han tomado "en serio" esa decisión y "han comenzado a preparar sus archivos y documentos para la entrega".

