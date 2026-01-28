Más Información
Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas
Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino
A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”
Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto
Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación
Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"
Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice
“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026
China advierte en la ONU contra cualquier "aventura militar" en Irán; Trump intensificó las amenazas militares contra Teherán
Naciones Unidas.- China advirtió ante la ONU contra cualquier "aventura militar" en Medio Oriente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las amenazas militares contra Irán, que a su vez prometió responder si ocurre un ataque.
"El uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Cualquier aventura militar solo empujará a la región a un abismo de imprevisibilidad", afirmó Fu Cong, embajador de China ante las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad.
