China advierte en la ONU contra cualquier "aventura militar" en Irán; Trump intensificó las amenazas militares contra Teherán

Naciones Unidas.- China advirtió ante la ONU contra cualquier "aventura militar" en Medio Oriente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las amenazas militares contra Irán, que a su vez prometió responder si ocurre un ataque.

"El uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Cualquier aventura militar solo empujará a la región a un abismo de imprevisibilidad", afirmó Fu Cong, embajador de China ante las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad.

