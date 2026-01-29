Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron designar a los Guardianes de la Revolución de Irán como "organización terrorista", tras la represión de las protestas, informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

"'Terrorista', así es como se califica a un régimen que reprime con sangre las manifestaciones de su propio pueblo", reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos trabaja para su propia perdición", afirmó Kallas, al margen de una reunión en Bruselas.

Con la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista negra de la UE, los europeos se unen así a otros países como Estados Unidos, Canadá o Australia.

Los europeos también decidieron el jueves sancionar a varios funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni, el jefe de la policía y varios líderes de los Guardianes de la Revolución.

La lista de estos funcionarios iraníes fue publicada en el diario oficial de la Unión Europea.

En total, unas 21 entidades e individuos son objeto de estas sanciones, que les prohíben entrar en la UE y congelan sus activos en el territorio de Los Veintisiete.

"Gran golpe" para un régimen "asesino y represivo", dice Israel

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, celebró la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y dijo que esto supone un "gran golpe" para un régimen "asesino y represivo".

"Acojo con satisfacción la decisión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista", dijo Saar en un comunicado, en el que calificó la decisión de "importante e histórica".

Además, pese a que Israel ha atacado en el último año a Siria, Líbano, Irán o Catar, entre otros países, el ministro sugirió que esta medida señala la guardia iraní, el cuerpo de élite militar que tiene como misión proteger el sistema teocrático de la República Islámica, como "la principal causa" de desestabilización regional.

"Sobre todo, la legitimidad de este régimen asesino y represivo ha sufrido hoy un tremendo golpe", añadió Saar, después de insistir en que Israel "durante años, ha trabajado, y en las últimas semanas con mayor ahínco, para lograr este resultado". *Con información de EFE

