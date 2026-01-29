Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tren Interoceánico: dictamen de la FGR tiene sustento científico, asegura Sheinbaum; está basado en caja negra, indica

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

La Unión Europea designa a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista; "represión no puede quedar sin respuesta"

AlphaGenome, IA de Google, avanza en entender el genoma humano; analiza cómo el ADN regula la actividad celular

Los ministros de Relaciones Exteriores de la (UE) acordaron designar a los Guardianes de la Revolución de como "organización terrorista", tras la , informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

"'Terrorista', así es como se califica a un régimen que reprime con sangre las manifestaciones de su propio pueblo", reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos trabaja para su propia perdición", afirmó Kallas, al margen de una reunión en Bruselas.

Con la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista negra de la UE, los europeos se unen así a otros países como Estados Unidos, Canadá o Australia.

Los europeos también decidieron el jueves sancionar a varios funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni, el jefe de la policía y varios líderes de los Guardianes de la Revolución.

La lista de estos funcionarios iraníes fue publicada en el diario oficial de la Unión Europea.

En total, unas 21 entidades e individuos son objeto de estas sanciones, que les prohíben entrar en la UE y congelan sus activos en el territorio de Los Veintisiete.

El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jamenei (Foto: Archivo / EFE)
"Gran golpe" para un régimen "asesino y represivo", dice Israel

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, celebró la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y dijo que esto supone un "gran golpe" para un régimen "asesino y represivo".

"Acojo con satisfacción la decisión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista", dijo Saar en un comunicado, en el que calificó la decisión de "importante e histórica".

Además, pese a que Israel ha atacado en el último año a Siria, Líbano, Irán o Catar, entre otros países, el ministro sugirió que esta medida señala la guardia iraní, el cuerpo de élite militar que tiene como misión proteger el sistema teocrático de la República Islámica, como "la principal causa" de desestabilización regional.

"Sobre todo, la legitimidad de este régimen asesino y represivo ha sufrido hoy un tremendo golpe", añadió Saar, después de insistir en que Israel "durante años, ha trabajado, y en las últimas semanas con mayor ahínco, para lograr este resultado". *Con información de EFE

