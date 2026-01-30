Más Información
Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos
Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa
Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital
ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"
Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos
Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"
Defensa anuncia cambios en mandos de alto nivel; Enrique Martínez López será el segundo del general Trevilla Trejo
Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch
MC alista reforma a la FGR para "mejorar acceso a la justicia"; busca impulsar reducción de jornada laboral a 40 horas
Sheinbaum confía en presentar la reforma electoral la segunda semana de febrero; prevé integrar el tema de la IA
Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos
Un ciudadano estadounidense liberado en Venezuela en medio de un proceso de excarcelaciones acordado bajo presión de Estados Unidos salió de la cárcel el viernes y viaja rumbo a su país, informó una ONG dedicada a la defensa de presos políticos.
"Confirmamos (...) la excarcelación del preso político peruano-americano ARTURO GALLINO RULLIER. Ya va camino a EEUU. Se encontró en (la prisión, ndlr) Rodeo I", escribió Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, en la red social X. Gallino fue detenido el 29 de noviembre de 2025.
Lee también ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos
Virus Nipah: OMS no recomienda cierres fronterizos ni restricción de viajes para contener brote; considera "bajo" riesgo de expansión
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]