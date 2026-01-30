Un ciudadano estadounidense liberado en Venezuela en medio de un proceso de excarcelaciones acordado bajo presión de Estados Unidos salió de la cárcel el viernes y viaja rumbo a su país, informó una ONG dedicada a la defensa de presos políticos.

"Confirmamos (...) la excarcelación del preso político peruano-americano ARTURO GALLINO RULLIER. Ya va camino a EEUU. Se encontró en (la prisión, ndlr) Rodeo I", escribió Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, en la red social X. Gallino fue detenido el 29 de noviembre de 2025.

