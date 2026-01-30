Más Información

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Trump nomina a Kevin Warsh para presidente de la Fed en lugar de Jerome Powell; afirma que él "nunca te dejará tirado"

Virus Nipah: OMS no recomienda cierres fronterizos ni restricción de viajes para contener brote; considera "bajo" riesgo de expansión

Ginebra.- La (OMS) no recomienda cierres fronterizos ni restricciones a los viajes en relación con los dos casos de -un patógeno de alta letalidad para el que no hay tratamiento específico- registrados en la India, señaló este viernes una responsable de la agencia.

"La forma más eficaz de contener el virus cuando hay un brote es en el lugar de contagio, a través de una respuesta local que incluya el cuidado de los afectados, un seguimiento de cerca a los contactos, e información a la opinión pública sobre cómo evitar las infecciones", señaló en rueda de prensa Anais Legand, del departamento de Patógenos de Alto Riesgo de la OMS.

La experta subrayó que la medición de temperaturas a viajeros procedentes de la zona afectada, algo que han puesto en marcha algunos países próximos a la India desde la declaración de los casos, es "una elección que los países pueden llevar a cabo", aunque no lo consideró una restricción de los viajes per se.

Legand recordó que la OMS fue notificada el 26 de enero de los dos casos, uno de ellos aún en estado grave, sin que por ahora se hayan detectado nuevos contagios, aunque unos 190 contactos están bajo seguimiento.

Virus Nipah pone en alerta a India. Foto: Creada con IA
El virus Nipah, con una letalidad de entre el 40% y el 75% y del que tampoco hay vacuna, se reportó por primera vez en 1998 y desde entonces se han dado brotes en Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Singapur, recordó la responsable de la OMS.

Normalmente se transmite desde animales como murciélagos frugívoros, o por el consumo de alimentos contaminados por éstos, aunque se han dado algunos contagios de humano a humano, subrayó en rueda de prensa.

"Esto ha ocurrido de forma limitada, en condiciones de contacto prolongado con un paciente enfermo sin llevar la protección adecuada" (trajes de protección PPE), especificó.

Legand señaló que la OMS recomienda a las personas en zonas afectadas que muestren acudir a un médico lo antes posible, aunque reconoció que al principio de la enfermedad las señales pueden no ser muy claras.

"El primer síntoma en la mayoría de los pacientes es fiebre, y en algunos casos dolores de cabeza y confusión", explicó, señalando que otros posibles indicios podrían ser problemas respiratorios, tos, mareos, fatiga o vómitos.

El martes, la OMS valoró como "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, señalando que la India tenía experiencia en la contención de brotes anteriores.

