Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

NFL: Los Patriots conquistan la Conferencia Americana y vuelven al Super Bowl después de siete años

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Revocación de mandato en Oaxaca; acusan presión al voto y quema de boletas en comunidades

Trump culpa a demócratas de la muerte de manifestantes en Minnesota; les exige “cooperar” en la aplicación de la ley

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Rubén Moreira advierte que Tren Maya enfrenta riesgo de colapso; subraya que problema no es solo financiero, sino técnico

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

Las autoridades sanitarias del estado de Bengala Occidental, en , confirmaron cinco casos de contagio del virus Nipah, un patógeno que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera de prioridad absoluta por su elevada letalidad, que puede oscilar entre el 40 % y el 75 %, dependiendo de la capacidad de vigilancia epidemiológica y atención clínica en cada brote.

Primeros casos detectados en India; más de 100 personas tuvieron contacto con los contagiados

Entre las personas infectadas se encuentran un médico, una enfermera y otro trabajador del sector salud. Según informó Narayan Swaroop Nigam, secretario principal del del estado, una de las enfermeras permanece en estado crítico, luego de que ella y otro colega desarrollaran fiebre alta y dificultades respiratorias entre la víspera de Año Nuevo y el 2 de enero.

Las autoridades han rastreado a 180 personas que tuvieron contacto con los pacientes confirmados y mantienen en cuarentena a 20 contactos de alto riesgo, entre ellos familiares y compañeros de trabajo, como parte de las medidas para evitar una mayor propagación.

¿Qué es el virus Nipah?

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica, que se transmite principalmente de animales a humanos, aunque también puede propagarse de persona a persona o a través del consumo de alimentos contaminados, según la OMS. Fue identificado por primera vez en 1999 en Malasia, durante un brote entre criadores de cerdos, y desde 2001 se han registrado brotes casi anuales en Bangladesh, además de casos esporádicos en India.

La infección puede ser asintomática o provocar enfermedad respiratoria aguda y encefalitis potencialmente letal. Los primeros síntomas suelen parecerse a los de una gripe e incluyen:

  • Fiebre
  • Vómitos
  • Dolor de garganta
  • Mareo
  • Somnolencia
  • Alteración de la conciencia
  • Signos neurológicos

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en convulsiones y coma en un plazo de 24 a 48 horas.

De acuerdo con la OMS, el periodo de incubación suele oscilar entre 4 y 14 días, aunque se han documentado casos de hasta 45 días. Aunque la mayoría de los pacientes que superan la encefalitis aguda logran recuperarse por completo, cerca del 20 % presenta secuelas neurológicas, como convulsiones o cambios de personalidad, y en algunos casos se han reportado recaídas tardías.

