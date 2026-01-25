Las autoridades sanitarias del estado de Bengala Occidental, en India, confirmaron cinco casos de contagio del virus Nipah, un patógeno que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera de prioridad absoluta por su elevada letalidad, que puede oscilar entre el 40 % y el 75 %, dependiendo de la capacidad de vigilancia epidemiológica y atención clínica en cada brote.

Primeros casos detectados en India; más de 100 personas tuvieron contacto con los contagiados

Entre las personas infectadas se encuentran un médico, una enfermera y otro trabajador del sector salud. Según informó Narayan Swaroop Nigam, secretario principal del Departamento de Salud y Familia del estado, una de las enfermeras permanece en estado crítico, luego de que ella y otro colega desarrollaran fiebre alta y dificultades respiratorias entre la víspera de Año Nuevo y el 2 de enero.

Las autoridades han rastreado a 180 personas que tuvieron contacto con los pacientes confirmados y mantienen en cuarentena a 20 contactos de alto riesgo, entre ellos familiares y compañeros de trabajo, como parte de las medidas para evitar una mayor propagación.

¿Qué es el virus Nipah?

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica, que se transmite principalmente de animales a humanos, aunque también puede propagarse de persona a persona o a través del consumo de alimentos contaminados, según la OMS. Fue identificado por primera vez en 1999 en Malasia, durante un brote entre criadores de cerdos, y desde 2001 se han registrado brotes casi anuales en Bangladesh, además de casos esporádicos en India.

La infección puede ser asintomática o provocar enfermedad respiratoria aguda y encefalitis potencialmente letal. Los primeros síntomas suelen parecerse a los de una gripe e incluyen:

Fiebre

Vómitos

Dolor de garganta

Mareo

Somnolencia

Alteración de la conciencia

Signos neurológicos

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en convulsiones y coma en un plazo de 24 a 48 horas.

De acuerdo con la OMS, el periodo de incubación suele oscilar entre 4 y 14 días, aunque se han documentado casos de hasta 45 días. Aunque la mayoría de los pacientes que superan la encefalitis aguda logran recuperarse por completo, cerca del 20 % presenta secuelas neurológicas, como convulsiones o cambios de personalidad, y en algunos casos se han reportado recaídas tardías.

