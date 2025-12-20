Más Información

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

Exigen a Salinas pagar 51 mil mdp; sí, detallen deuda responde

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"; sigue preso en el Altiplano

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

En operativo, cae secuestrador "El Chuleta" en Morelos; detienen a otros 38 generadores de violencia

Aumenta CDMX recursos para programas sociales en 2026

India.- Siete elefantes asiáticos salvajes murieron y una cría resultó herida cuando un tren de pasajeros de alta velocidad colisionó con una manada que cruzaba las vías en el estado nororiental de Assam, en , informaron las autoridades locales el sábado temprano.

El conductor del tren avistó la manada de unos 100 elefantes y utilizó los frenos de emergencia, pero el tren aún así impactó a algunos de los animales, indicó Kapinjal Kishore Sharma, portavoz de Indian Railways, a The Associated Press.

Cinco vagones del tren y la locomotora descarrilaron tras el impacto, pero no hubo víctimas humanas, añadió Sharma.

Los veterinarios realizaron autopsias a los elefantes muertos, que serán enterrados durante el transcurso del día.

El sitio del incidente es una zona boscosa a unos 125 kilómetros (78 millas) al sureste de la ciudad capital de Assam, Guwahati. Las vías del tren en el estado son frecuentadas por elefantes, pero Indian Railways señaló en un comunicado que el lugar del impacto no era un corredor designado para elefantes.

Un tren de alta velocidad chocó contra una manada de elefantes y mató a 7 en el noreste de India. Foto: AFP
Un tren de alta velocidad chocó contra una manada de elefantes y mató a 7 en el noreste de India. Foto: AFP

El tren Rajdhani Express, que viajaba desde Sairang en el estado de Mizoram, fronterizo con Myanmar, se dirigía a la capital nacional de Nueva Delhi con 650 pasajeros a bordo cuando chocó contra los elefantes.

"Hemos desvinculado los vagones que no descarrilaron, y el tren reanudó su viaje hacia Nueva Delhi. Alrededor de 200 pasajeros que estaban en los cinco vagones descarrilados han sido trasladados a Guwahati en un tren diferente", expresó Sharma.

No es inusual que trenes a alta velocidad golpeen elefantes salvajes en Assam, que alberga a unos 7 mil elefantes asiáticos salvajes, una de las concentraciones más altas de estos paquidermos en India. Desde 2020, al menos una docena de elefantes han muerto al ser arrollados por trenes a alta velocidad en todo el estado.

Los elefantes salvajes a menudo se adentran en las áreas habitadas por humanos en esta época del año, cuando los campos de arroz están listos para la cosecha.

