México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

Van al "Torito" 72 conductores tras primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol por fiestas decembrinas

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

Petrolero venezolano incautado por EU tenía como destino Cuba, reporta The New York Times

“No somos el enemigo.  se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos; detectan "posibles indicios de corrupción"

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

“No está en riesgo el derecho a la información”, asegura Nashieli Ramírez Hernández, secretaria general de la Contraloría de la CDMX

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Proliferan máquinas expendedoras de vapeadores en Mazatlán

En enero inician montajes en parque elevado en Tlalpan

Nueva Delhi.- Las autoridades de la India desplegaron un operativo de 4 mil policías e impusieron un cronograma estricto para blindar este sábado la visita de Lionel Messi en la ciudad de Hyderabad, en respuesta a los disturbios que obligaron a evacuar al jugador horas antes en la oriental Calcuta.

La policía de la ciudad sureña emitió una advertencia en declaraciones a los medios de que tomará "acciones severas" contra cualquier mala conducta de los aficionados, para evitar que se repitan las imágenes de violencia que marcaron la primera etapa del "G.O.A.T. India Tour" en Calcuta y que terminaron con la detención del organizador principal.

El comisionado de Policía regional, G. Sudheer Babu, aseguró que se ha establecido un perímetro de seguridad de múltiples capas alrededor del estadio de Uppal y que toda la zona ha sido barricada para garantizar que el astro argentino y sus acompañantes, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, no corran riesgos.

Para contrarrestar la incertidumbre que detonó la ira de los aficionados en Bengala Occidental, las autoridades de Hyderabad publicaron una agenda "minuto a minuto" que dicta cada movimiento del evento desde el saque inicial a las 19.50 horas hasta la salida de los dignatarios a las 21.00 horas.

El líder de la oposición nacional, Rahul Gandhi, y el jefe de Gobierno del estado, A. Revanth Reddy, escoltarán a los futbolistas durante las actividades programadas, que incluyen una tanda de penaltis y clínicas con niños, actuando como garantes institucionales del orden.

El despliegue de seguridad busca rescatar la imagen de la gira internacional después de que en Calcuta la policía tuviera que cargar contra la multitud y el gobierno regional pidiera perdón por lo que calificó como una mala gestión de los organizadores.

La aparición de Messi en Calcuta duró apenas 22 minutos y fue interrumpida por el lanzamiento de botellas y sillas por parte de miles de aficionados que gritaban "estafa" por la brevedad del evento, lo que derivó en cargas policiales y la detención del organizador.

