México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

Proliferan máquinas expendedoras de vapeadores en Mazatlán

Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos; detectan "posibles indicios de corrupción"

“La prensa no es el enemigo; la crítica es necesaria”: Humberto Musacchio

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

ONG expresan su solidaridad a María Amparo Casar

“No está en riesgo el derecho a la información”, asegura Nashieli Ramírez Hernández, secretaria general de la Contraloría de la CDMX

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

En enero inician montajes en parque elevado en Tlalpan

Se impacta patrulla contra vivienda en Teyahualco

Jerusalén.- El Ejército de Israel dijo que bombardeó una posición en la (norte), a pesar del alto el fuego vigente, y aseguró que fue para matar a un objetivo "clave" de , según un comunicado difundido este sábado.

"El Ejército y la Agencia de Inteligencia Interior (el Shin Bet) atacaron a un terrorista clave de Hamas en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamas y su producción de armas", señaló el texto castrense.

Tres personas han muerto en el ataque, según la estadística de hospitales gazatíes, compartida por periodistas locales presentes en las morgues de estos mismos.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, aseguró que el ataque fue con un dron, estaba dirigido contra un vehículo en el cruce de Nablus (al suroeste de la capital gazatí) y causó un número de muertos y heridos aún por determinar. El cruce se encuentra en la carretera de Rashid, la carretera que atraviesa Gaza de norte a sur junto a la costa.

Medios israelíes aseguran que el objetivo del ataque era Raed Saad, alto comandante del grupo islamista. La Red de Noticias Quds asegura que el ataque ha matado a cuatro personas.

La radio del Ejército de Israel advirtió que las fuerzas armadas pretendieron atacar a Saad en dos ocasiones en las últimas dos semanas, habiendo sido ambos ataques cancelados en el último momento. Además, Saad sobrevivió a otros ataques dirigidos durante la guerra.

EFE consultó al Ejército de Israel sobre si el ataque ha acabado con la vida de Raad, pregunta a la que aún no ha respondido.

