Trump culpa a demócratas de la muerte de manifestantes en Minnesota; les exige “cooperar” en la aplicación de la ley

El presidente estadounidense Donald Trump exigió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, “cooperar con el gobierno en la aplicación de la ley”, y los acusó de “avivar las llamas de la división, el caos y la violencia”, tras el asesinato, a manos de agentes federales, de Alex Pretti, durante una manifestación, el sábado.

Trump alegó en su cuenta de Truth Social que ganó las elecciones presidenciales de 2024, en gran medida, por su promesa de sellar la frontera, y de “lanzar la mayor operación de deportación masiva de criminales ilegales extranjeros en la historia de Estados Unidos”.

Dijo que mientras en estado republicanos como Texas, Florida o Louisiana se ha arrestado a 150 mil 245 “criminales ilegales extranjeros” en el último año, sin que se hayan registrado protestas o caos, las ciudades y estados santuario, gobernados por demócratas, “se rehúsan a cooperar con el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas), y de hecho están alentando a los agitadores de izquierda a obstruir sus operaciones de detención de lo peor de lo peor de las personas. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”.

Lee también Barack Obama condena muerte de Alex Pretti; “Los valores fundamentales de EU están bajo ataque”

Aludió así al asesinato de Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos de guerra que murió el sábado tras un altercado con agentes federales en Mineápolis, durante una manifestación contra operativos del servicio de Inmigración (ICE). Su fallecimiento ocurrió luego del asesinato, el pasado 7 de enero, de Renee Good, a manos de un agente del ICE, en la misma ciudad.

Las redadas, junto con estos asesinatos, y la argumentación del gobierno de que los agentes sólo se defendieron, una versión que ha quedado en entredicho al difundirse videos de lo ocurrido, han desatado una ola de protestas en Minneapolis y otras ciudades del país.

Trump exigió a Walz, Fret “y a TODOS los gobernadores y alcaldes demócratas de los Estados Unidos de América para que cooperen formalmente con la Administración Trump en la aplicación de las leyes de nuestra nación, en lugar de resistirse y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia”.

En específico, exigió a Walz y Frey “entregar a las autoridades federales a todos los extranjeros ilegales que se encuentran actualmente encarcelados en las prisiones y cárceles estatales, junto con todos los delincuentes ilegales con una orden de detención activa o antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata”.

También reclamó que las fuerzas del orden estatales y locales entreguen “a todos los extranjeros ilegales detenidos por la policía local”.

La policía local, subrayó, “debe ayudar a las fuerzas del orden federales a detener y encarcelar a los extranjeros ilegales buscados por delitos”.

Lee también Republicanos piden investigar muerte de manifestante en Minnesota; "el presidente está recibiendo malos consejos"

Dijo además que los políticos demócratas “deben colaborar con el gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante la rápida expulsión de todos los extranjeros ilegales con antecedentes penales de nuestro país. Algunos demócratas, en lugares como Memphis (Tennessee) o Washington D. C., lo han hecho, lo que ha dado lugar a calles más seguras para TODOS”.

Trump instó a la vez al Congreso a aprobar “inmediatamente una ley para poner fin a las ciudades santuario, que son la causa fundamental de todos estos problemas. Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros SOLO para los ciudadanos estadounidenses que respetan la ley, no para los extranjeros ilegales delincuentes que han infringido las leyes de nuestra nación”.

Según Trump, sus exigencias “se basan en el SENTIDO COMÚN y proporcionarán las mejores circunstancias posibles para ¡HACER QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE! La Administración Trump está a la espera de que CUALQUIER demócrata haga lo correcto y colabore con nosotros en estos importantes asuntos para HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO, como lo es en todas las zonas de nuestro país en las que participamos y nos implicamos, junto con los líderes locales”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv