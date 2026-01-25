Más Información

Washington. Un puñado de expresó el domingo una creciente preocupación por las tácticas que los agentes federales de están utilizando en Minnesota luego que un agente de la Patrulla Fronteriza mató a tiros a un hombre en Minneapolis el sábado.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, afirmó que la muerte de , un enfermero de 37 años que laboraba en una unidad de cuidados intensivos y que protestó contra las redadas migratorias del presidente , fue una “verdadera tragedia”. Pretti era ciudadano estadounidense nacido en Illinois.

“Creo que la muerte de estadounidenses, lo que estamos viendo en la televisión, está causando profundas preocupaciones sobre las tácticas federales y la rendición de cuentas”, dijo Stitt en el programa “State of the Union” de la cadena CNN. “A los estadounidenses no les gusta lo que están viendo en este momento”.

Cuando se le preguntó si pensaba que el presidente debería retirar a los de Minnesota, Stitt dijo que Trump tiene que responder a esa pregunta.

“Está recibiendo malos consejos en este momento”, resaltó Stitt.

El gobernador señaló que el presidente republicano necesitaba decirle al pueblo estadounidense cuál es la solución y el “objetivo final”, y que se necesitaban soluciones en lugar de politizar la situación.

“En este momento, los ánimos están descontrolados y necesitamos calmar esto”, comentó Stitt.

Otros republicanos, incluidos los senadores Thom Tillis de Carolina del Norte y Bill Cassidy de Louisiana, también expresaron inquietud. En una publicación en redes sociales, Cassidy calificó el incidente como “increíblemente perturbador” y que la “credibilidad de y está en juego”. Tillis instó a una “investigación exhaustiva e imparcial”.

“Cualquier funcionario del gobierno que se apresure a emitir un juicio y trate de cerrar una investigación antes que comience está haciendo un increíble perjuicio a la nación y al legado del presidente Trump”, afirmó Tillis en su comentario en las redes.

Los funcionarios del gobierno fueron firmes en su defensa de las de línea dura.

El secretario del Tesoro, , dijo que “es una tragedia cuando alguien muere”, pero culpó a los líderes demócratas en Minnesota por “fomentar el caos”.

“Hay muchos agitadores pagados que están avivando las cosas y el gobernador no ha hecho un buen trabajo para calmar esto”, comentó Bessent en entrevista para el programa “This Week” de la cadena ABC.

