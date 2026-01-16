Más Información
Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU
“Una sola persona no allana ni frena el camino de las mujeres”: Paola Rojas, en charla con suscriptores de EL UNIVERSAL
Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum
Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido
Hallan sin vida a Nancy Jazmín, reportada desaparecida; su cuñado fue asesinado tras participar en protesta en Ciudad Obregón
Sabine Yohumi y su hermana Mary Beaney llevan una semana desaparecidas; salieron de su casa en el Edomex con una maleta
Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara
Una jueza federal de Estados Unidos impuso este viernes restricciones a los agentes de inmigración en Minnesota, ordenándoles reducir sus "tácticas agresivas".
La tensión se ha elevado en ese estado del país tras la muerte la semana pasada de una mujer estadounidense que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Lee también Trump amenaza con aranceles a países que no respalden sus planes para Groenlandia; insiste en que la necesita por "seguridad nacional"
La jueza Katherine Menéndez ordenó a los agentes no detener a manifestantes en vehículos que "no estén obstruyendo" la actividad de las autoridades y les prohibió el uso de gas pimienta contra ellos.
Gobierno de Trump investiga a gobernador de Minnesota por "obstrucción" al ICE; citan también al alcalde de Minneapolis, reportan
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]