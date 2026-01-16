Una jueza federal de Estados Unidos impuso este viernes restricciones a los agentes de inmigración en Minnesota, ordenándoles reducir sus "tácticas agresivas".

La tensión se ha elevado en ese estado del país tras la muerte la semana pasada de una mujer estadounidense que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La jueza Katherine Menéndez ordenó a los agentes no detener a manifestantes en vehículos que "no estén obstruyendo" la actividad de las autoridades y les prohibió el uso de gas pimienta contra ellos.

