Washington. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfureció este jueves con un periodista que la cuestionó por la defensa que ha hecho el gobierno del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tras la muerte, a manos de un agente, de Renee Good, en Minneapolis, Minnesota.

El tenso momento se vivió durante la conferencia de prensa de Leavitt.

Durante la sesión de preguntas, Leavitt dio el turno a Niall Stanage, periodista del medio The Hill.

"Usted acaba de defender al ICE, en términos generales. La secretaria [de seguridad Nacional, Kristi] Noem habló con los medios y dijo, entre otras cosas, que los agentes están haciendo todo correctamente", señaló Stanage.

Luego, dio algunos números que ponen en duda ese "actuar correctamente".

"32 personas murieron bajo custodia del ICE el año pasado, 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por el ICE y Renee Good recibió un balazo en la cabeza y fue asesinada por un agente del ICE. ¿Cómo equivale eso a que están haciendo todo correctamente?".

Leavitt reviró: "¿Por qué fue Renee Good desafortunada y trágicamente asesinada?".

Stanage respondió: "¿Me pregunta mi opinión? Porque un agente del ICE actuó de forma imprudente y la mató injustificadamente".

La declaración enfureció a la vocera. "Eres un reportero parcial con una opinión de izquierda".

El reportero le preguntó: "¿Qué quiere que haga?, pero Leavitt continuó con el ataque: "Eres un hack de izquierda. No eres periodista. Estás fingiendo ser periodista en esta sala, y eso queda muy claro por la premisa de tu pregunta... Ni siquiera deberías estar sentado en ese asiento".

Leavitt dijo al periodista que "deberías estar reportando sobre los hechos. ¿Tienes las cifras de cuántos ciudadanos estadounidenses han sido asesinados a manos de inmigrantes ilegales que el ICE está tratando de expulsar del país? Apuesto a que no, apuesto a que ni siquiera has leído esas historias".

Agregó: "Apuesto a que nunca escribes sobre Laken Riley o Jocelyn Nungaray o todos los estadounidenses inocentes que fueron asesinados a manos de inmigrantes ilegales en este país, y los valientes hombres y mujeres del ICE están haciendo todo lo que está en su mano para expulsar a esos individuos atroces y hacer que nuestra comunidad sea más segura".

Leavitt concluyó diciendo que "es una vergüenza que haya gente como tú en los medios de comunicación, con una visión sesgada y parcial, que finge ser un periodista honesto y auténtico".

La muerte de Good, de 37 años, el pasado 7 de enero, ha desatado una ola de protestas en Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos.

Good, madre de tres hijos, fue asesinada a tiros en medio de las protestas contra las redadas del ICE en Minneapolis. La mujer bloqueaba una calle con su camioneta y los agentes del servicio migratorio le exigieron bajar del vehículo. En vez de ello, Good avanzó y el agente Jonathan Ross le disparó mortalmente.

El gobierno defiende que la mujer quería arrollar al agente e incluso Noem lo calificó de "acto de terrorismo doméstico".

El presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección, de 1807, y desplegar tropas para sofocar las persistentes protestas contra los agentes federales.

