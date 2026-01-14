Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; lo alcanza con un disparo en la pierna

La ciudad de Minneapolis dijo que estaba al tanto de los informes de un tiroteo que involucró a fuerzas del orden federales en el norte de Minneapolis.

El anuncio se produjo en una publicación en las redes sociales , que decía que los funcionarios estaban trabajando para confirmar detalles adicionales.

De acuerdo con Fox News, el tiroteo de este miércoles tuvo lugar en el bloque 600 de la 24th Avenue North, en Minneapolis, cuando agentes del ICE estaban contactando con una persona que supuestamente agredió a un oficial. Se produjeron disparos y el sospechoso huyó. Bill Melugin, reportero de Fox, dijo que se cree que la persona es venezolana y se encuentra estable. Ahora se encuentra bajo custodia.

La policía de Minneapolis y otras fuerzas del orden no estuvieron involucradas en el tiroteo.

Mientras, la familia de Renee Good acusó a los agentes de inmigración de matar a la mujer mientras intentaba seguir las instrucciones de los agentes, y afirmó el miércoles que han contratado al mismo bufete de abogados que representó a la familia de George Floyd para exigir respuestas y responsabilidad.

Ella es Renée Nicole Macklin-Good, víctima de las redadas den Minneapolis. (07/01/26) Foto: Redes sociales

La pareja de Good, Becca Good, y otros familiares dicen que la pareja acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela y se detuvieron para observar la actividad policial cuando los policías se les acercaron, según el bufete de abogados. Good, añadieron, parecía dar marcha atrás y girar su vehículo alejándose de un agente antes del tiroteo, aunque los investigadores no han publicado un informe oficial.

"Lo que le sucedió a Renee está mal", señaló el bufete, agregando que tiene la intención de compartir hallazgos "de manera continua" porque cree que la comunidad no está recibiendo información adecuada de otros lugares. La firma, que ayudó a asegurar un acuerdo de 27 millones de dólares para la familia de Floyd, ahora representa a Becca Good, así como a los padres y hermanos de Renee Good.

Becca Good emitió un comunicado a Minnesota Public Radio el viernes diciendo que la pareja se había detenido para apoyar a sus vecinos: "Nosotros teníamos silbatos. Ellos tenían armas". Becca Good y su familia no han respondido a llamadas y mensajes de The Associated Press. Su declaración anterior no proporcionó más detalles sobre el día del tiroteo y, en cambio, se centró en conmemorar a su esposa.

Según dijeron funcionarios a CBS News, agentes del ICE fueron atacados por hombres armados con palas durante una operación de detención. El venezolano que resultó con un balazo en la pierna era uno de los atacantes.

Un agente del ICE también fue trasladado a un hospital local, según informaron dos funcionarios a CBS. No se ha confirmado el estado de salud de dicho agente ni la naturaleza de sus lesiones.

Las autoridades dijeron a CBS que el venezolano, descrito como un "inmigrante ilegal" y quien era el objetivo principal de la operación, agredió a un agente del ICE con la pala y que intentó golpearlo en la cabeza. Fue entonces que un agente del ICE abrió fuego y alcanzó al hombre en la pierna.

Según esta versión, tras recibir el disparo, el hombre huyó a una residencia. Las autoridades determinaron más tarde que en la casa había otros tres objetivos. Los cuatro individuos se atrincheraron en el interior de la vivienda.

Los oficiales solicitaron la presencia de agentes adicionales en el lugar e irrumpieron en la casa con la ayuda de un equipo táctico especializado del ICE. Las autoridades que hablaron con CBS creen que todas las personas que se encontraban dentro de la vivienda fueron detenidas.

El agente trasladado al hospital es el que fue golpeado por el migrante venezolano.

