Congresistas demócratas propusieron este miércoles una ley para impedir una guerra con México.

El congresista Joaquín Castro, miembro de mayor rango del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la congresista Sara Jacobs y el congresista Greg Stanton presentaron la Ley de No a una Guerra No Autorizada en México.

La norma, indican, prohibiría que los fondos de los contribuyentes se utilicen para una guerra no autorizada en México.

En un comunicado, se mencionó que "se produce después de que Estados Unidos llevó a cabo varios ataques en las costas de México, y el presidente Trump compartió en Fox News que Estados Unidos "va a comenzar ahora a atacar tierra, en lo que respecta a los cárteles" en México".

“Incitar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria y no autorizada en Latinoamérica es una acción desestabilizadora que se volverá en contra de la nación. Mis electores en San Antonio no quieren que Estados Unidos gaste miles de millones en otra guerra que corre el riesgo de desestabilizar la región, provocar migraciones masivas y abusos de derechos humanos. Mi legislación (...) protegería nuestra relación con un aliado cercano y evitaría el despilfarro de fondos públicos en la fuerza militar en México”, declaró el congresista Castro.

“Una guerra con México, ya sea autorizada o no, pondría en riesgo la vida de estadounidenses y mexicanos y arruinaría la relación de Estados Unidos con nuestro socio comercial más importante”, declaró la congresista Jacobs.

“Bombardear México no resolverá con éxito la crisis del fentanilo ni los problemas que plantean los cárteles; de hecho, podría exacerbar ambos problemas y provocar represalias de los cárteles contra los ciudadanos estadounidenses. Por eso me enorgullece codirigir la Ley de No a la Guerra No Autorizada en México, que prohibiría que el dinero de los contribuyentes se utilice para librar una guerra imprudente e ilegal contra México. Debemos hacer todo lo posible para evitar que Estados Unidos cometa un error catastrófico del que no podamos revertir”.

"Trump amenaza con iniciar un conflicto militar en territorio estadounidense. Sin lugar a dudas, una acción militar unilateral contra México sería desastrosa. Todo este episodio ya amenaza con socavar las economías profundamente entrelazadas de nuestros dos países y la verdadera cooperación para desmantelar el narcotráfico. Los objetivos de seguridad de Estados Unidos deben lograrse trabajando en colaboración con México, no atacándolo, y ciertamente no sin la autorización del Congreso”, declaró el congresista Stanton.

Es poco probable que la medida siga adelante, dada la mayoría republicana.

La semana pasada, congresistas demócratas alertaron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, del "desastre" que implicaría bombardear México.

Un total de 75 legisladores enviaron una carta a Rubio para "oponerse con fuerza" a las "amenazas" de Trump de operaciones militares en México, donde destacaron "los renovados esfuerzos" de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el combate al crimen organizado.

"Bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha dramáticamente incrementado su cooperación con Estados Unidos. Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México, y mancillaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha comenzado", escribieron.

Los demócratas, liderados por Joaquín Castro, Gregory W. Meeks y Greg Stanton, mandaron el posicionamiento tras la entrevista de Trump a Fox News el jueves, cuando anunció que comenzaría operaciones terrestres contra los carteles, que "están gobernando México", después de la operación militar en Venezuela.

Sheinbaum habló con Trump el lunes y descartó la posibilidad de una acción unilateral estadounidense en territorio mexicano.

“Queda claro que seguimos colaborando y coordinando sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos”, dijo.

A una pregunta expresa de la prensa durante la conferencia matutina diaria sobre si quedó descartada una acción militar estadounidense contestó con un contundente “sí”.

La conversación, de tono “muy amable” y de 15 minutos, comentó Sheinbaum, tuvo lugar después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, pidiera el domingo a su homólogo mexicano Juan Ramón de la Fuente resultados más tangibles en la lucha contra los cárteles.

Según la mexicana, los hay y destacó la caída del cruce de fentanilo hacia Estados Unidos en un 50%, la disminución de los homicidios en México y el aumento de las capturas.

Sheinbaum subrayó que al margen de las declaraciones públicas y en redes de Trump, que ella misma ha minimizado en varias ocasiones, hay que buscar siempre un diálogo directo para que queden claras las posiciones.

Trump “todavía nos insistió en que, si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar” con fuerzas militares, algo que se ha repetido en numerosas ocasiones desde que el republicano llegó a la Casa Blanca hace casi un año y que Sheinbaum siempre ha rechazado.

“Le dijimos ‘hasta ahora vamos muy bien, no es necesario’, además, está la soberanía de México y la integridad territorial y lo entendió", explicó. "Fue receptivo, escuchó, dio su opinión y quedamos en seguir trabajando”, agregó.

La mexicana dijo que Trump le preguntó su opinión sobre el ataque a Venezuela, algo que Sheinbaum condenó desde el primer día, pero que no se habló de Cuba, uno de los países en la mira de Washington y para el que México se ha convertido en proveedor clave de petróleo tras la paralización del abastecimiento de crudo venezolano.

