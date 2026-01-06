Más Información
Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este martes a los republicanos a esforzarse por ganar las próximas elecciones legislativas de noviembre para evitar que los demócratas vuelvan a iniciar un juicio político en su contra si recuperan el control del Congreso.
"Tienen que ganar las elecciones de medio término. Porque si no las ganamos... quiero decir, ellos (los demócratas) encontrarán un motivo para someterme a juicio político (impeachment)", dijo Trump, el único presidente estadounidense en ser sometido a este procedimiento de destitución en dos ocasiones en su primer mandato.
"Me van a hacer un impeachment", repitió el mandatario en una intervención de más de una hora ante miembros del Partido Republicano, donde advirtió que no responden de la misma manera a la bancada opositora porque los demócratas "son más despiadados" que ellos.
Según el líder republicano, deberían haber destituido al expresidente Joe Biden "por cien razones diferentes" y advirtió que los demócratas son "malvados e inteligentes".
"Afortunadamente para ustedes, (los demócratas) tienen políticas desastrosas", señaló.
En los comicios de medio mandato en Estados Unidos, por celebrarse el próximo 3 de noviembre, se elegirán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de la Cámara Alta, debido a que los senadores tienen mandatos escalonados de seis años.
Durante las elecciones presidenciales de 2024, los republicanos tomaron el control de ambas cámaras, lo que le ha permitido al partido impulsar la agenda del segundo mandato de Trump y ofrecer el camino abierto a sus políticas, incluso las más polémicas, entre ellas el retiro de fondos a programas sanitarios.
De ganar una mayoría demócrata, la Administración podría enfrentar más dificultades para implementar sus políticas debido a los profundos desacuerdos expresados por el liderazgo opositor a Trump y su Gobierno.
Los dos juicios políticos al republicano fueron iniciados por la Cámara de Representantes bajo dominio demócrata.
El primero fue en 2019‑2020 por abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a Ucrania para obtener investigaciones que perjudicaran al entonces candidato Joe Biden y el segundo en 2021, por acusaciones de de "incitación a la insurrección" por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
En ambos casos la Cámara aprobó el impeachment, pero Trump fue absuelto por un Senado controlado por su partido.
