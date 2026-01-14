Más Información

Washington.— El dijo ayer que a partir del 1 de febrero cortará el financiamiento federal a las y a los estados que tengan ciudades santuario, en una escalada en su política antiinmigrante.

Trump dio a conocer su decisión en un discurso pronunciado en el Detroit Economic Club, sin ofrecer detalles. “A partir del 1 de febrero, no realizaremos ningún pago a las ciudades santuario ni a los estados que tengan ciudades santuario, porque hacen todo lo posible por proteger a los delincuentes a expensas de los ciudadanos estadounidenses y eso genera fraude, delincuencia y todos los demás problemas que ello conlleva”, afirmó el presidente.

“Por lo tanto, no realizaremos ningún pago a nadie que apoye a las ciudades santuario”.

De vuelta en Washington, los periodistas le preguntaron a Trump qué tipo de financiación se vería afectada el 1 de febrero: “Ya lo verán”, respondió. “Será significativa”.

En Minneapolis, Minnesota, seis abogados de la Fiscalía federal dimitieron ayer ante la presión del Departamento de Justicia en el caso de Renee Good, la mujer que la semana pasada fue tiroteada y muerta por un agente del Servicio de Inmigración (ICE), reportó el medio The New York Times.

El diario, que cita fuentes conocedoras de las dimisiones, señala que el grupo de fiscales está encabezado por el número dos de la oficina, el fiscal adjunto Joseph Thompson, que tomó su decisión tras recibir presiones de altos cargos de Justicia para que investigara por la vía penal a la viuda de Good, Becca.

Trump dijo que “te apuesto a que ella, en circunstancias normales, era una persona muy sólida y maravillosa, pero sus acciones fueron bastante duras”. Trump continuó diciendo que su administración está tratando de eliminar “cientos de miles de asesinos en nuestro país” y que el trabajo de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas “se está volviendo muy, muy difícil”.

“Y saben, al ver esa grabación, supongo que se puede interpretar de dos maneras”, dijo Trump. “Pero al ver cómo alejó el auto, hay un par de versiones de esa grabación que son muy, muy malas”.

En este contexto, 46% de los estadounidenses apoyan abolir ICE tras la muerte de Good, reveló una encuesta de YouGov y The Economist. El sondeo es el primero que exhibe que hay más estadounidenses que respaldan el fin de ICE que quienes se oponen: 43% dijeron estar en contra de abolir la agencia; 47% consideraron que ICE está haciendo “menos seguros” a los estadounidenses, frente a 34% que opinan que crea “más seguridad”. Agencias

