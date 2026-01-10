Más Información

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

Tendrán Venezuela y México peor ritmo económico en América Latina

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Roban información de agentes a fiscalía de Baja California

Buscarán posponer la elección judicial

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

A una semana de la captura de Maduro, el chavismo convoca una "gran marcha nacional"; piden "libertad pronta" del líder venezolano

Convocan a protestas contra el ICE tras tiroteos en Minneapolis y Portland; prevén cientos de manifestaciones en otros estados

Ciudades y pueblos de todo convocaron protestas en contra de la aplicación de la ley de inmigración para el sábado, después de que un agente federal disparó y mató a una y otro hiriera de bala a otras dos personas en Portland, Oregon.

Las movilizaciones se producen mientras el Departamento de Seguridad Nacional sigue adelante en las Ciudades Gemelas con lo que califica como su mayor operación de control migratorio hasta la fecha. El gobierno del presidente, Donald Trump, señaló que los dos tiroteos fueron actos de defensa propia contra conductores que emplearon sus vehículos "como armas" para atacar a los agentes.

Indivisible, una organización social creada para resistir a la administración Trump, dijo que había cientos de protestas programadas en Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio, Florida y otros estados. Muchas fueron denominadas “ICE Out for Good” ("ICE fuera para siempre") utilizando el acrónimo, en inglés, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Indivisible y sus secciones locales organizaron protestas en los 50 estados el año pasado.

En , una coalición de grupos por los derechos de los migrantes convocó una manifestación en Powderhorn Park, un gran espacio verde próximo al lugar donde , de 37 años, fue baleada en un vecindario residencial el miércoles. La concentración y la marcha celebrarán la vida de Good y pedirán el “final del terror letal en nuestras calles”, agregaron.

Las protestas celebradas hasta el momento en el vecindario han sido pacíficas, en contraste con la violencia registrada en Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en 2020 a manos de la policía. El jueves y el viernes se registraron algunos enfrentamientos cerca del aeropuerto entre grupos más pequeños de manifestantes y agentes que custodiaban el edificio federal utilizado como base para la campaña migratoria en las Ciudades Gemelas.

La Casa Blanca ha enviado a miles de agentes federales a Minnesota en el marco de una nueva y amplia ofensiva vinculada en parte a acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes. Más de 2 mil oficiales participaban en el operativo.

Algunos fueron trasladados allí tras su abrupta retirada de Luisiana, donde formaban parte de otra operación que comenzó el mes pasado y se esperaba que durara hasta febrero.

